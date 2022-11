Ook Afrikaanse bond schaart zich achter merkwaardige oproep FIFA voor WK

De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft zich donderdag geschaard achter de oproep van de FIFA in aanloop naar het WK in Qatar. In een opmerkelijke brief verzocht de wereldvoetbalbond deelnemende landen vorige week zich niet te focussen op maatschappelijke kwesties.

Daarmee is de CAF de tweede continentale bond die de oproep van de FIFA onderschrijft. Eerder deze week schaarde de Zuid-Amerikaanse CONMEBOL zich achter de brief.

In de oproep vraagt de FIFA landen het voetbal centraal te stellen. De deelnemers aan het WK in Qatar moeten vooral niet meegaan in "ideologische en politieke gevechten die in de wereld bestaan".

Daarmee doelt de wereldvoetbalbond op de mensenrechtenkwestie in Qatar. Bij de bouw van de stadions voor het WK kwamen volgens de Britse krant The Guardian 6.500 arbeidsmigranten om het leven. In Qatar is het daarnaast bedroevend gesteld met de rechten van lhbtiq+'ers.

Europa geeft geen gehoor aan oproep

De FIFA en de CONMEBOL hebben die maatschappelijke thema's dus even terzijde geschoven, en de CAF volgt nu dit voorbeeld. "We zien dat voetbal door de jaren heen een belangrijk middel is geweest om mensen van verschillende afkomst, taal en religieuze achtergrond samen te brengen en te verenigen", zegt voorzitter Patrice Motsepe van de CAF.

In Europa klinkt een ander geluid. Tien bonden van de UEFA, waaronder de KNVB, hebben de handen ineengeslagen in een werkgroep. Zij blijven gedurende het toernooi aandacht vragen voor de mensenrechtenkwesties.

Het WK in Qatar begint 20 november met een duel tussen het gastland en Ecuador. Nederland speelt in diezelfde poule een dag later tegen Senegal.

