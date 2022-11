Kane volgens Tottenham Hotspur-manager Conte 'erg moe' in aanloop naar WK

Harry Kane kampt met vermoeidheidsverschijnselen richting het WK. Als gevolg daarvan moest de topscorer van de vorige mondiale eindronde dinsdag zelfs een training van Tottenham Hotspur onderbreken. Dat liet 'Spurs'-manager Antonio Conte woensdagavond weten na het met 2-0 verloren League Cup-duel met Nottingham Forest.

Kane, het boegbeeld en de aanvalsleider van de Londenaren, werd in die wedstrijd na een klein uur vervangen. Van een kwetsuur bij de 29-jarige aanvaller was volgens Conte geen sprake. "Het probleem is vermoeidheid", liet hij optekenen door The Guardian.

"Hij is heel, heel moe. Gisteren moest hij een lichte trainingssessie staken om even te herstellen. Maar verder is hij in orde. Aangezien hij dit seizoen elke wedstrijd heeft gespeeld, is het logisch dat Harry moe is."

De meeste basisspelers van in Europese toernooien spelende ploegen krijgen van hun manager rust tijdens de eerste rondes van het toernooi om de League Cup. In het geval van Kane was dat volgens Conte geen optie.

"Ik wilde wel iemand anders opstellen, maar dat was onmogelijk door de blessures van Richarlison, Dejan Kulusevski, Lucas Moura en Son Heung-min. Maar voor Harry was het vandaag wel erg zwaar."

Harry Kane maakte dit seizoen elf goals in Premier League-verband. Foto: Getty Images

Engelse bondscoach maakt donderdag WK-selectie bekend

Kane is op het WK een van de uithangborden van de Engelse nationale ploeg. Bondscoach Gareth Southgate maakt donderdag zijn definitieve selectie voor de eindronde bekend. De wereldkampioen van 1966 stuit in de groepsfase achtereenvolgens op Iran (21 november), de Verenigde Staten (25 november) en Wales (29 november).

Vier jaar geleden eindigde Engeland als vierde, wat de beste prestatie van het land op een WK-eindronde sinds 1990 betekende (eveneens vierde). Met zes treffers kroonde Kane zich als tweede Engelsman - na Gary Lineker in 1986 - tot topschutter op de mondiale eindronde.

In Engeland is er na het WK geen sprake van een winterstop. Acht dagen na de finale in Qatar staat de traditionele speelronde op Tweede Kerstdag op het programma.

