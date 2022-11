Groningen-spits Pepi ontbreekt in WK-selectie VS, Onana in selectie Kameroen

Ricardo Pepi is buiten de Amerikaanse selectie voor het WK in Qatar gevallen. De aanvaller van FC Groningen ontbreekt op de lijst, waarop wél plek is voor voormalig Eredivisie-spelers Sergiño Dest en Luca de la Torre. Voormalig Ajax-doelman André Onana gaat met Kameroen naar het WK.

Het toernooi in Qatar komt net te vroeg voor de negentienjarige Pepi, die ondanks zijn jonge leeftijd al twaalf interlands op zijn naam heeft staan. In die interlands scoorde de aanvaller, die sinds deze zomer bij FC Groningen onder contract staat, drie keer.

Oud-Ajacied Dest behoort wél tot de selectie van Amerika, dat na het missen van het WK in 2018 voor de elfde keer naar het mondiale eindtoernooi gaat. De rechtsback van AC Milan is naast Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) en Christian Pulisic (Chelsea) één van de sterren van 'The Stars and Stripes'.

Ook oud-Heraclied De La Torre (nu Celta de Vigo) is door bondscoach Gregg Berhalter opgeroepen voor het toernooi, dat voor de Verenigde Staten op 21 november begint met een duel met Wales. Verder neemt Amerika het in de groepsfase op tegen Engeland en Iran.

WK- Selectie Verenigde Staten Doel: Sean Johnson (New York City FC), Ethan Horvath (Luton Town), Matt Turner (Arsenal)

Verdediging: Cameron Carter-Vickers (Celtic), Sergiño Dest (AC Milan), Aaron Long (New York Red Bulls), Shaq Moore (Nashville SC), Tim Ream, Fulham), Antonee Robinson (Fulham), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Deandre Yedlin (Inter Miami), Walker Zimmerman (Nashville SC)

Middenveld: Kellyn Acosta (Los Angeles FC), Brenden Aaronson (Leeds United), Tyler Adams (Leeds United), Luca de la Torre (Celta de Vigo), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musuh (Valencia), Cristian Roldan (Seattle Sounders)

Aanval: Jesús Ferreira (FC Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders), Christian Pulisic (Chelsea), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), Josh Sargent (Norwich City), Timothy Weah (Lille OSC), Haji Wright (Antalyaspor)

Internazionale-doelman André Onana gaat met Kameroen naar het WK Foto: Getty Images

Onana met Kameroen naar het WK

Onana zal namens Kameroen op het WK zijn opwachting maken. De voormalig Ajax-keeper maakt na aanpassingsperiode de laatste weken zijn speelminuten bij Internazionale en is normaal gesproken de nummer één van Kameroen.

Verrassenderwijs selecteerde bondscoach Rigobert Song met Souaibou Marou en Jerome Ngom ook twee spelers die in de nationale competitie van Kameroen uitkomen. Ze hadden pas enkele uren voor hun uitverkiezing, in een oefenduel met Jamaica, hun eerste interland gespeeld.

Vincent Aboubakar is de aanvoerder van het team, dat als bijnaam de 'ontembare leeuwen' heeft. De spits van het Saudi-Arabische Al Nassr speelde ook al op de WK's van 2010 en 2014.

Kameroen speelt in de groepsfase in Qatar tegen Zwitserland, Servië en Brazilië, een van de grote favorieten voor de eindzege. Bij het vorige WK ontbrak Kameroen en op de toernooien van 2010 en 2014 strandde het land al in de groepsfase.

WK-selectie Kameroen Doel: Devis Epassy (Abha Club), Simon Ngapandouetnbu (Olympique de Marseille), Andre Onana (Internazionale)

Verdediging: Jean-Charles Castelletto (FC Nantes), Enzo Ebosse (Udinese), Collins Fai (Al Tai), Olivier Mbaizo (Philadelphia Union), Nicolas Nkoulou (Aris FC), Tolo Nouhou (Seattle Sounders), Christopher Wooh (Stade Rennais)

Middenveld: Martin Hongla (Verona), Pierre Kunde (Olympiacos), Olivier Ntcham (Swansea City), Gael Ondoua (Hannover 96), Samuel Oum Gouet (KV Mechelen), Andre-Frank Zambo Anguissa (Napoli)

Aanval: Vincent Aboubakar (Al Nassr), Christian Bassogog (Shanghai Shenhua), Eric-Maxime Choupo Moting (Bayern München), Souaibou Marou (Coton Sport), Bryan Mbeumo (Brentford), Nicolas Moumi Ngamaleu (Young Boys), Jerome Ngom (Colombe Dja), Georges-Kevin Nkoudou (Besiktas), Jean-Pierre Nsame (Young Boys), Karl Toko Ekambi (Olympique de Lyonnais)

Aanbevolen artikelen