Bale mag op WK niet golfen van bondscoach: 'Het schema is meedogenloos'

Het strakke programma tijdens het WK heeft ook een impact op de vrijetijdsbesteding van de spelers van Wales. Bondscoach Rob Page heeft sterspeler Gareth Bale, die is opgenomen in de definitieve selectie, nu al verboden om te gaan golfen in Qatar.

Bale, die tegenwoordig uitkomt voor Los Angeles FC in de MLS, maakte de laatste jaren van zijn periode bij Real Madrid vooral naam als golfliefhebber. De aanvaller stond na de kwalificatie van Wales voor het EK 2020 zelfs achter een ludiek spandoek met de woorden 'Wales, golf, Madrid. In die volgorde'.

Page heeft de 33-jarige Bale alvast duidelijk gemaakt dat hij een rondje golf tijdens het WK kan vergeten. "Er zal niet worden gegolfd", zei de bondscoach op een persconferentie lachend op de vraag naar Bale's favoriete hobby. "We zijn daar om te werken."

"In het verleden kon ik tegen spelers als Gareth, Kieffer Moore of Aaron Ramsey zeggen dat er bijvoorbeeld geen meetings waren en dat ze negen holes konden gaan spelen als ze dat wilden. Maar dan had je een week voor een paar wedstrijden. In Qatar heb je niet genoeg tijd. Elke vier dagen is er een wedstrijd. Het is meedogenloos."

Bale voert de 26-koppige WK-selectie van Wales aan. Andere bekende namen zijn Ramsey, Ben Davies en Daniel James. Wales begint het WK op 21 november tegen de Verenigde Staten. Vier dagen later volgt de wedstrijd tegen Iran. De ploeg van Page sluit op 29 november de groepsfase af tegen Engeland.

Het is voor het eerst sinds 1958 dat Wales meedoet aan het WK. Het land uit het Verenigde Koninkrijk was ook op de laatste twee Europese kampioenschappen aanwezig.

WK-selectie Wales Doel: Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Sheffield United)

Verdediging: Connor Roberts (Burnley), Ben Davies (Tottenham Hotspur), Joe Rodon (Stade de Rennais), Chris Mepham (Bournemouth), Ethan Ampadu (Spezia), Chris Gunter (AFC Wimbledon), Neco Williams (Nottingham Forest), Ben Cabango (Swansea City), Tom Lockyer (Luton Town)

Middenveld: Joe Allen (Swansea City), Harry Wilson (Fulham), Joe Morrell (Portsmouth), Aaron Ramsey (OGC Nice), Dylan Levitt (Dundee United), Jonny Williams (Swindon Town), Matt Smith (MK Dons), Rubin Colwill (Cardiff City), Sorba Thomas (Huddersfield Town)

Aanval: Gareth Bale (Los Angeles FC), Daniel James (Fulham), Brennan Johnson (Nottingham Forest), Kieffer Moore (Bournemouth), Mark Harris (Cardiff City)

