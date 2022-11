Kroatië reist met Modric en vijf andere WK-finalisten in selectie af naar Qatar

De Kroatische bondscoach Zlatko Dalic heeft woensdag zijn 26-koppige WK-selectie bekendgemaakt. Daarin zitten zes spelers die vier jaar geleden meededen in de finale. Uiteraard is sterspeler Luka Modric een van hen.

De 37-jarige Modric was in 2018 aanvoerder van het Kroatië dat in de WK-finale met 4-2 ten onder ging tegen Frankrijk. De 154-voudig international was er ook bij op de WK's van 2006 en 2014 en de EK's van 2008, 2012, 2016 en 2021.