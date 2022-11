WK-deelname geblesseerde Mané nog onzeker, meer onderzoeken volgen

Het is nog onzeker of Senegal op het WK in Qatar over Sadio Mané kan beschikken. De sterspeler van de tegenstander van het Nederlands elftal kampt met een kuitblessure en mist zaterdag het laatste duel van Bayern München van dit kalenderjaar.

Mané liep zijn kwetsuur dinsdagavond op tijdens de thuiswedstrijd van Bayern München tegen Werder Bremen (6-1). De dertigjarige aanvaller moest zich na twintig minuten laten vervangen.

L'Équipe meldde woensdag dat Mané enkele weken aan de kant staat en daardoor zijn tweede WK-deelname met Senegal kan vergeten. Bayern kon dat bericht niet bevestigen.

"De komende dagen zullen er meer onderzoeken volgen. We zijn in nauw overleg met de voetbalbond van Senegal", schrijft de Duitse topclub in een verklaring op Twitter. Mané is de belangrijkste speler van Senegal. Vier jaar geleden strandde de 92-voudig international met zijn land in de poulefase.

Senegal leeft mee met Mané

Mané verruilde Liverpool afgelopen zomer na zes jaar voor Bayern en trekt in München de lijn van zijn succesvolle periode in Engeland aardig door. Na 23 officiële duels voor 'Der Rekordmeister' staat de teller op elf goals en vier assists.

Senegal begint het WK op maandag 21 november tegen Nederland. Het Afrikaanse land kan dan sowieso geen beroep doen op aanvaller Keita Baldé, die tot 5 december een dopingstraf uitzit.

Vier dagen na het WK-duel met Oranje is gastland Qatar de volgende tegenstander van Senegal. De groepsfase wordt op 29 november afgesloten tegen Ecuador.

In Senegal leeft iedereen mee met Mané. "God zegene je!", schreef president Macky Sall op Twitter. Augustin Senghor, de voorzitter van de Senegalese voetbalfederatie, zei tegen het Franse persbureau AFP dat hij "bezorgd" is.

"We duimen voor hem, we maken ons zorgen sinds we het nieuws dinsdag ontvingen. Stel je voor dat Frankrijk naar het WK zou moeten zonder Karim Benzema. We willen nu wachten op betrouwbare informatie van Bayern München zelf."

