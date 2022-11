Oranje stuit tijdens WK definitief op Ecuador na uitspraak sporttribunaal CAS

Ecuador mag definitief aan het WK deelnemen. Het sporttribunaal CAS heeft dinsdag geoordeeld dat Byron Castillo speelgerechtigd was in de WK-kwalificatie, iets wat Chili en Peru betwistten. Met de uitspraak van het CAS is een langlopende zaak ten einde gekomen.

Ecuador is op 25 november de tweede tegenstander van Nederland in de groepsfase. Oranje treedt op 21 november in zijn eerste wedstrijd aan tegen Senegal en sluit de eerste ronde op 29 november af tegen gastheer Qatar.

Ecuador krijgt in de voorronde voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada wel drie punten aftrek omdat het een "document met foutieve informatie" heeft gebruikt, meldt het CAS. Tevens dient de bond een boete te betalen van 100.000 Zwitserse franks, ruim 100.000 euro.

Volgens Chili en Peru was Castillo tijdens de WK-kwalificatie niet speelgerechtigd voor Ecuador. De bonden riepen de FIFA vervolgens op Ecuador acht reglementaire nederlagen - het aantal keer dat Castillo in actie kwam - op te leggen in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks.

Daardoor zou Chili naar de vierde plaats klimmen en het WK-ticket van Ecuador overnemen. Later sloot ook Peru zich aan bij het protest van Chili. Peru verloor in de intercontinentale play-offs van Australië.

Bij de wereldvoetbalbond kregen Chili en Peru nul op het rekest, waarna de gang naar het CAS volgde.

Informatie in paspoort Castillo klopte niet

Het CAS behandelde de zaak op 4 en 5 november. Volgens het sporttribunaal staat vast dat Castillo tijdens de WK-kwalificatie inzetbaar was voor Ecuador. De Ecuadoraanse autoriteiten hebben namelijk vastgesteld dat Castillo een Ecuadoraan is.

Het arbitragepanel concludeert dat het paspoort van de rechtsback authentiek is, maar dat de vermelde geboorteplaats en -datum daarop niet kloppen. "De speler is geboren op 25 juni 1995 in Tumaco, Colombia." En dus niet op 10 november 1998 in Playas, Ecuador, zoals in het document staat vermeld.

Het CAS concludeert dat het niet passend zou zijn om Ecuador met terugwerkende kracht een puntenaftrek te geven, omdat Castillo dus inzetbaar was. "De WK-voorronde is niet negatief beïnvloed door de voornoemde overtreding."

Castillo, die uitkomt voor het Mexicaanse León, speelde tot nu toe twaalf interlands voor Ecuador. De WK-selectie van La Tri moet nog bekendgemaakt worden.

