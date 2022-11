Gaat Simons naar Qatar? Van Gaal maakt vandaag WK-selectie bekend

Delen via E-mail

Bondscoach Louis van Gaal maakt vrijdag zijn definitieve WK-selectie van 26 spelers bekend. Drie weken geleden maakte hij zijn 39-koppige voorselectie bekend. Daarvan moeten nog dertien spelers afvallen voor het eindtoernooi in Qatar.

Om 13.00 uur geeft Van Gaal een persconferentie op de KNVB Campus in Zeist, waar hij de WK-selectie toelicht. De bondscoach mag alleen spelers meenemen naar Qatar die op de voorlopige lijst stonden. De deadline van de FIFA voor de definitieve WK-selectie is maandag pas, maar Van Gaal kiest er net als de meeste andere bondscoaches voor om al eerder met duidelijkheid te komen.

Vaste krachten als Frenkie de Jong, Denzel Dumfries en Virgil van Dijk zijn zeker van een plek in de WK-selectie. Achter namen als Xavi Simons en Brian Brobbey staat wel een vraagteken. Voor spelers als Hans Hateboer, Joey Veerman en Jordan Teze is het WK al onhaalbaar doordat zij ontbraken op de voorlopige lijst.

Bij een blessure mag Van Gaal tot 24 uur voor de eerste WK-wedstrijd van Oranje (maandag 21 november om 17.00 uur tegen Senegal) nog een wijziging doorvoeren in zijn selectie.

Het is voor het eerst dat een definitieve WK-selectie uit 26 spelers mag bestaan. Na het WK 1998 ging het aantal selectiespelers van 22 naar 23. Bij het EK van vorig jaar was het maximum, mede door de coronapandemie, voor het eerst 26 spelers.

De Oranjespelers verzamelen zich maandag in Zeist, waarna ze 's avonds op de KNVB Campus trainen. Dinsdag om 11.30 uur vliegt de selectie naar Doha, waar 's avonds een besloten uitlooptraining op het programma staat.

Het WK begint op zondag 20 november met de wedstrijd tussen Qatar en Ecuador. Een dag later speelt Oranje in het Al Thumama-stadion in Doha tegen Senegal. Op 25 november treft Oranje Ecuador en op 29 november staat de laatste groepswedstrijd op het programma tegen gastland Qatar.