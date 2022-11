Riku Riski (33) weigerde vier jaar geleden een oproep van de Finse nationale ploeg omdat hij niet naar Qatar wilde reizen. De 26-voudig international is de enige speler die zo'n duidelijk statement heeft gemaakt tegen het gastland van het WK voetbal. "Mijn verhaal is bijna de hele wereld overgegaan", zegt hij in gesprek met NU.nl.

Het WK is vanwege de grootschalige mensenrechtenschendingen in Qatar zeer omstreden. NU.nl belicht in de aanloop naar het toernooi vanuit verschillende perspectieven de schaduwzijde van het evenement.

Riski ziet het soms nog langskomen, de stelling dat sport en politiek niks met elkaar te maken hebben. Neem de brief van vorige week aan alle 32 WK-landen, waarin de FIFA benadrukt dat voetbal niet moet worden meegesleurd in "politieke gevechten".

Het zijn reflexen van organisaties die te veel in het verleden leven, vindt Riski. "Het is zo duidelijk dat veel landen sport gebruiken om politiek te bedrijven", zegt hij via een videoverbinding vanuit zijn woonplaats Helsinki. "De stelling dat die twee niks met elkaar te maken hebben, klopt gewoon niet. En ik hoop dat we hem steeds minder vaak zullen zien."

Riski bezocht de afgelopen maanden meerdere scholen in Finland. Daar vertelde hij aan sporters van zestien en zeventien jaar over zichzelf en over zijn carrière, die hem langs clubs als IFK Göteborg, Rosenborg, Dundee United en HJK Helsinki voerde. Daarnaast vertelde hij er over zijn keuze om begin 2019 niet op trainingskamp naar Qatar te gaan met de nationale ploeg van Finland.

"Ik heb geleerd dat jonge sporters heel goed nadenken over allerlei onderwerpen", zegt de Fin, wiens land zich niet geplaatst heeft voor het WK. "Met het momentum dat je nu ziet in de sport, denk ik dat de maatschappelijke betrokkenheid van atleten een mooie toekomst heeft. Want de jongere generatie is vastbesloten om voor verandering te zorgen."

Riku Riski (in het blauw) speelde tussen 2011 en 2017 26 interlands voor Finland. Foto: AFP

"Ik heb jaren liggen slapen. Dat veranderde pas toen we in januari 2019 met de Finse ploeg op trainingskamp gingen naar Qatar. Een van onze spelers, Riku Riski, weigerde om ethische redenen met ons mee te reizen. Dat was de eerste keer dat ik hoorde van een voetballer die om die reden een oproep van een nationale ploeg afsloeg. Ik was verrast, maar ik wist ook dat Riku een heel goede gozer is. Dus begon ik te denken: wat zie ik niet?"

Tim Sparv, voormalig aanvoerder van het Finse elftal, in 2021 in The Players' Tribune.

Riski wilde de nadruk leggen op de situatie in Qatar

Riski dacht er eind 2018 geen seconde aan om de pers in te lichten. Zó oninteressant voor de buitenwereld vond hij zijn keuze om een Fins trainingskamp in Qatar over te slaan. Het was voor hem geen daad van verzet of een statement, laat staan een publieke boycot.

Hij had simpelweg een aantal nieuwsberichten gelezen over Qatar. Over de corruptie rond de toekenning van het WK, de slechte behandeling van arbeidsmigranten en de mensenrechtenschendingen. Vervolgens had hij snel zijn conclusies getrokken. "Het was voor mij wel duidelijk wat er aan de hand was daar. Daarom voelde het niet goed om naar Qatar te reizen."

Riski lichtte de Finse bondscoach Markku Kanerva en de teammanager in en vertelde hen in een gesprek wat zijn reden was om de oproep af te wijzen. "Ik had niet het gevoel dat ze een probleem hadden met mijn beslissing of met mijn uitleg. Ze accepteerden het, riepen een vervanger voor mij op en dat was het."

Totdat het besluit van Riski begin 2019, terwijl de Finse ploeg al in Qatar was, uitlekte via de Finse media. "Pas toen besefte ik dat de impact van mijn kleine gebaar weleens groter zou kunnen zijn dan ik had gedacht. Ik ben een relatief onbekende voetballer, zeker buiten Finland. Maar mijn verhaal is bijna de hele wereld overgegaan. Dat heeft me erg verbaasd."

Je werd opeens gebeld door allerlei grote media?

"De mensen op de media-afdeling van mijn toenmalige club HJK Helsinki hebben het een paar dagen heel druk gehad. Ik denk dat ik de juiste keuze heb gemaakt door alleen een algemeen statement te maken en het daarbij te laten."

Waarom?

"Het ging niet om mij. Het ging - en gaat - om de situatie in Qatar. Als ik er nu op terugkijk, denk ik wel: het is geweldig hoeveel publiciteit mijn keuze opgeleverd heeft. En dan bedoel ik publiciteit over de misstanden in Qatar. Als ik dat vooraf had geweten, had ik waarschijnlijk meteen de media opgezocht."

Je had in 2019 al anderhalf jaar geen oproep meer gekregen voor de Finse ploeg. Heb je gedacht dat de beslissing om je af te melden voor het trainingskamp in Qatar slecht voor je voetbalcarrière kon zijn?

"Ik heb mensen horen zeggen dat het voor mij makkelijk was om niet te gaan, omdat ik toch al langzaam uit beeld verdween voor het nationale team. Misschien is dat waar, ik ben realistisch genoeg over mijn voetbalkwaliteiten. Maar ik heb bij het nemen van mijn besluit geen moment aan mijn loopbaan gedacht. Natúúrlijk wilde ik mee op trainingskamp. Ik had graag laten zien dat ik nog steeds van waarde kon zijn voor de Finse ploeg. Maar Qatar was niet de plek om dat te bewijzen."

Hoe reageerden je ploeggenoten op je beslissing?

"Ik heb geen negatieve reacties gehad. De andere internationals hoorden het pas in januari, toen ze al in Qatar waren. Daarmee heb ik ze in een lastig parket gebracht, maar gelukkig heb ik later met veel jongens kunnen praten. Soms kwam er na een training bij HJK een ploeggenoot naar me toe om te zeggen dat hij het een goede actie vond. En dat hij niet wist dat de situatie in Qatar zo erg was. Dat was mooi om mee te maken."

Je bent na 2019 nooit meer uitgenodigd voor de Finse ploeg. Komt dat door je weigering?

"Ik speculeer hier weleens over, maar altijd met een knipoog. Ik denk niet dat dat de reden is. Waarschijnlijk zijn er gewoon betere voetballers in Finland dan ik."

Wie is Riku Riski? Geboren op 16 augustus 1989.

Speelde 26 interlands voor Finland (4 goals).

Speelde voor TPS (Fin), Örebro SK (Zwe), Widzew Lodz (Pol), Hönefoss (Noo), Rosenborg (Noo), IFK Göteborg (Zwe), Dundee United (Sch), Odds BK (Noo) en HJK Helsinki (Fin).

Zijn contract bij HJK Helsinki loopt af op 1 januari 2023.

"Ik respecteer iedere voetballer die het niet over maatschappelijke onderwerpen wil hebben. Er zal altijd een deel van de ploeg zijn die alleen over voetbal wil praten. Er zijn nu eenmaal consequenties. We weten allemaal dat een voetballer in de problemen kan komen als hij of zij iets zegt over politiek of over bepaalde landen."

Tim Sparv in The Players' Tribune.

Waarom spreken weinig voetballers zich uit over Qatar?

De actie van Riski was niet voor niks wereldnieuws. Hij hoort bij een heel klein clubje voetballers dat zich publiekelijk heeft uitgesproken over de misstanden in Qatar. In teamverband zijn er wel wat statements geweest, al is Australië voorlopig de enige WK-ploeg die in de aanloop naar het toernooi directe kritiek heeft geuit op de mensenrechtensituatie in Qatar.

"Je kunt natuurlijk geen enkele voetballer dwingen om iets over Qatar te zeggen", zegt Riski. "Ik kan niet voldoende benadrukken dat onze sport altijd op de eerste plaats blijft staan. Het is niet onze taak om de wereld te veranderen. Maar als iemand zijn mening wil geven, dan zou dat moeten worden aangemoedigd. Ik vind dat elke voetballer het gevoel moet hebben dat hij of zij vrij is om zich uit te spreken over dit soort onderwerpen."

Denk je dat topvoetballers zich vrij voelen om zich uit te spreken?

"Dat is een goede vraag. Ik begrijp dat het voor mij makkelijker was, omdat ik weinig te verliezen had. Ik heb geen grote sponsoren en wist dat ik bij een club zat die me zou steunen."

Dat is natuurlijk anders als je voor Paris Saint-Germain voetbalt, een club met een Qatarese eigenaar.

"Ik weet niet of het eerlijk is om dat soort voetballers te vragen om iets te zeggen over het WK en over Qatar. Maar ik zou het heel mooi en moedig vinden als ze het zouden doen."

Wat zou je adviseren aan voetballers die wel naar het WK gaan, zoals de spelers van het Nederlands elftal?

"Alles wat ervoor kan zorgen dat de aandacht gevestigd blijft op de situatie in Qatar, is heel goed. Ik weet zeker dat het een groot verschil kan maken als een topvoetballer iets zou zeggen over Qatar. Iemand als Virgil van Dijk - een echte superster - kan met een simpele post op sociale media al een heel grote impact hebben. Door het WK is dit het moment om erover te praten. De issues helemaal negeren is de slechtste optie."

1:29 Afspelen knop Australisch voetbalelftal uit kritiek op Qatar

"Ik wil elke voetballer aansporen om moedig te zijn. Breng de situatie in Qatar onder de aandacht bij de mensen. Iets zeggen is zoveel beter dan niks zeggen."

Tim Sparv in The Players' Tribune.

Riski is niet van plan om naar het WK voetbal te kijken

Er zijn twee vragen die Riski de afgelopen jaren het vaakst heeft gekregen: gaat hij het WK boycotten door niet te kijken? En zou hij zich hebben afgemeld als Finland zich had gekwalificeerd voor het WK en hij was geselecteerd om mee te gaan naar Qatar?

Riski lacht even als hij de vragen ook tijdens het videogesprek krijgt. Vervolgens geeft hij twee keer 'ja' als antwoord.