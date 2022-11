WK-ambassadeur Qatar doet homofobe uitspraken in Duitse documentaire

De Qatarese oud-voetballer Khalid Salman, ambassadeur van het WK voetbal dat op 20 november in zijn land begint, heeft in een Duitse documentaire onvriendelijke uitspraken gedaan over de lhbtiq+-gemeenschap en vrouwen. Hij noemde homoseksualiteit "geestelijke schade".

Verder mogen lhbtiq+'ers naar het WK in zijn land komen, maar moeten ze "de Qatarese regels accepteren", waarschuwde Salman. Vrouwen kunnen volgens hem beter thuisblijven.

De WK-ambassadeur van Qatar deed de uitspraken in een documentaire van het Duitse ZDF. Die documentaire wordt dinsdagavond uitgezonden.

"Tijdens het WK komen er veel mensen het land binnen. Bijvoorbeeld homo's", zegt Salman. "Het belangrijkste is dat iedereen zal accepteren dat ze hier komen. Maar ze zullen onze regels moeten accepteren."

Salman heeft er vooral problemen mee als kinderen homoseksuele mensen zien, omdat ze dan iets zouden leren wat volgens hem niet goed is. In zijn ogen is homoseksualiteit haram en daarom verboden. "Het is een geestesziekte", zei hij. Het interview werd na die uitspraak snel beëindigd door de woordvoerder van het organisatiecomité.

