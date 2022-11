Voormalig FIFA-baas Blatter: 'Keuze voor WK in Qatar was een vergissing'

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter heeft zich een kleine twee weken voor de start van het WK kritisch uitgelaten over gastland Qatar. De oud-bestuurder zegt dat het veelbesproken emiraat het toernooi nooit had mogen krijgen.

"Het voetbal en het WK zijn te groot voor een klein land als Qatar", zegt Blatter dinsdag in gesprek met de Zwitserse mediagroep Tamedia. "De keuze voor Qatar was een vergissing en ik droeg daar toen de verantwoordelijkheid voor als voorzitter van de FIFA."

De nu 86-jarige Blatter wilde in 2010 dat de Verenigde Staten het WK zou krijgen. De Zwitser zag dat als een mooie politieke boodschap, omdat bij diezelfde stemming het WK van 2018 naar Rusland zou gaan.

"Het zou een gebaar van vrede zijn geweest als twee politieke tegenstanders het WK na elkaar hadden georganiseerd", aldus Blatter. Maar het liep helemaal anders. Een meerderheid van de 22 toenmalige FIFA-bestuurders koos voor Qatar. Van die 22 zijn er inmiddels 16 veroordeeld of gelinkt aan corruptie.

Het WK in Qatar ligt zwaar onder vuur vanwege de mensenrechtenschendingen in het emiraat. Uit onderzoek van de Britse krant The Guardian bleek dat 6.500 arbeidsmigranten zijn overleden bij werkzaamheden voor het WK. Het organisatiecomité en de FIFA houden het op drie doden.

Volgens Sepp Blatter is toenmalig UEFA-baas Michel Platini op andere gedachten gebracht door de toenmalige Franse president Nicolas Sarkozy. Foto: AFP

'Sarkozy bracht UEFA op andere gedachten'

Volgens Blatter heeft de toenmalige Franse president Nicolas Sarkozy een cruciale rol gespeeld in de toewijzing aan Qatar. De Zwitser stelt dat Sarkozy Michel Platini, die toen de voorzitter van de UEFA was, op andere gedachten heeft gebracht.

"Een week voor het FIFA-congres van 2010 belde Platini me op om te zeggen dat ons plan niet zou werken. Hij was uitgenodigd in het paleis van president Sarkozy, die toen net had geluncht met de kroonprins van Qatar. Sarkozy zei tegen Platini: 'Kijk eens wat jij en je collega's van de UEFA kunnen doen voor Qatar als het WK wordt uitgereikt.' Ik vroeg hem toen: en nu?"

"'Sepp, wat zou je doen als je president je om iets zou vragen?' Ik vertelde hem toen dat de vraag niet in me opkwam, omdat we in Zwitserland geen president hebben. Het kwam precies zo uit: dankzij Platini's vier stemmen ging het WK naar Qatar in plaats van naar de Verenigde Staten. Het ging ook om geld. Zes maanden later kocht Qatar straaljagers van de Fransen voor 14,6 miljard dollar."

Het is niet voor het eerst dat Blatter zich kritisch uitlaat over het WK in Qatar. Maar de FIFA heeft nooit stappen ondernomen tegen de toewijzing. Blatter moest in 2015 opstappen vanwege een verdachte betaling aan Platini in 2011. Afgelopen zomer werden beiden vrijgesproken in de corruptiezaak. De Zwitserse aanklagers tekenden vorige maand beroep aan tegen die uitspraak.

Aanbevolen artikelen