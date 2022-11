Australië reist zonder verdediger Trent Sainsbury af naar Qatar voor het WK. De oud-speler van PEC Zwolle en PSV is verrassend gepasseerd door bondscoach Graham Arnold.

Sainsbury was sinds eind 2014 een vaste waarde in het Australische elftal. De dertigjarige verdediger, die sinds afgelopen zomer bij het Qatarese Al Wakrah SC speelt, heeft 61 interlands achter zijn naam staan. Hij kwam tussen 2014 en 2016 uit voor PEC en was in het seizoen 2018/2019 speler van PSV.

Arnold noemt het passeren van Sainsbury een van zijn moeilijkste beslissingen. "Hij heeft een aantal weken niet gespeeld. Ik heb gekozen voor spelers als Harry Souttar en Kye Rowles, die het gewoon heel goed gedaan hebben. Maar het zijn altijd moeilijke keuzes."

Opmerkelijk is de keuze voor Garang Kuol, een achttienjarige aanvaller die bij Central Coast Mariners nog nooit basisspeler was, maar wel een transfer naar Newcastle United heeft verdiend. "Garang heeft laten zien dat hij een wedstrijd kan doen kantelen. Hij is nergens bang voor", zegt Arnold.

AS Roma's talent Cristian Volpato, geboren in Sydney als kind van Italiaanse ouders, sloeg een aanbod om voor Australië naar het WK te gaan af. Volgens media mikt de middenvelder op een kans bij Italië, dat ontbreekt op het WK.

Australië begint het WK op 22 november met een wedstrijd tegen titelhouder Frankrijk. Tunesië (26 november) en Denemarken (30 november) zijn de andere tegenstanders in de poule. 'The Socceroos' overleefden in vijf WK-deelnames alleen in 2006 de groepsfase. De achtste finales waren toen het eindstation.