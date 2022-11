Brazilië gaat met 39-jarige Dani Alves naar WK, ook Antony geselecteerd

De Braziliaanse bondscoach Tite heeft maandag zijn definitieve WK-selectie bekendgemaakt. Op de lijst met 26 namen is plek voor de 39-jarige Dani Alves en oud-Ajacied Antony, terwijl Roberto Firmino een opvallende afwezige is.

Alves kende een opvallende weg naar het WK. Hij koos een paar maanden geleden voor de Mexicaanse club Pumas UNAM om veel speelminuten te maken en zijn keuze wordt nu beloond. Afgelopen maand trainde hij bij FC Barcelona met het tweede elftal, omdat het seizoen in Mexico al voorbij is.

De ervaren Alves staat na de WK's van 2010 en 2014 voor zijn derde deelname aan het mondiale eindtoernooi. De oudste speler op een WK zal Alves niet worden: de Egyptische keeper Essam El-Hadary was 45 op het afgelopen WK. Roger Milla (Kameroen) is met zijn 42 jaar (op het WK van 1994) de oudste veldspeler.

Alves kan wel de oudste WK-speler ooit worden in het Braziliaanse elftal. Het huidige record staat op naam van Djalma Santos, die in 1966 37 jaar oud was. Met Chelsea-verdediger Thiago Silva (38) zit er nog een oudgediende in de WK-selectie.

Ook Manchester United-aanvaller Antony maakt deel uit van de definitieve lijst. De elfvoudig international, die Ajax deze zomer voor een recordbedrag van 95 miljoen euro verliet, zit sinds 2021 steevast bij de selectie van Brazilië. Hij is een van de vele voorhoedespelers die meegaan.

Liverpool-spits Firmino grote afwezige

Firmino is de grote afwezige op de namenlijst van Tite. De spits speelde 55 interlands voor Brazilië en maakte daarin zeventien doelpunten. De 31-jarige aanvaller is dit seizoen met zes treffers in twaalf duels gedeeld topscorer van Liverpool.

Met Neymar (Paris Saint-Germain), Antony (Manchester United), Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli (beide Arsenal), Raphinha (FC Barcelona), Richarlison (Tottenham Hotspur), Rodrygo, Vinicius Júnior (beide Real Madrid) en Pedro (Flamengo) beschikt Tite over een grote groep topaanvallers.

Brazilië is na Japan en Costa Rica het derde land dat de selectie voor het WK bekend heeft gemaakt. De Nederlandse bondscoach Louis van Gaal openbaart zijn definitieve namenlijst komende vrijdag.

De Brazilianen spelen op het WK tegen Servië, Zwitserland en Kameroen. Voor het eerste groepsduel met Servië op 24 november mag Tite nog wijzigingen in zijn selectie doorvoeren in het geval van blessures of ziekte.

WK-selectie Brazilië Keepers: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Verdedigers: Dani Alves (Pumas UNAM), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea), Eder Militão (Real Madrid), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Bremer (Juventus)

Middenvelders: Casemiro (Manchester United), Fred (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Newcastle United), Lucas Paquetá (West Ham United), Everton Ribeiro (Flamengo)

Aanvallers: Neymar (Paris Saint-Germain), Vinicius Jr. (Real Madrid), Richarlison (Tottenham), Raphinha (Barcelona), Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pedro (Flamengo), Rodrygo (Real Madrid)

