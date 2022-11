Memphis Depay maakt geen deel uit van de selectie van FC Barcelona voor de competitiewedstrijd tegen Osasuna van dinsdagavond. Het is het laatste duel dat de Catalanen afwerken voordat het WK begint. Matthijs de Ligt mist dinsdagavond het duel van Bayern München met Werder Bremen.

De uitwedstrijd tegen Polen in de Nations League op 22 september blijft dus Memphis' laatste optreden voor de start van de mondiale eindronde. In die wedstrijd liep de 28-jarige aanvaller een hamstringblessure op. Sindsdien is hij niet meer in actie gekomen.

Vanzelfsprekend zit Memphis in de 39-koppige voorselectie van Louis van Gaal voor het WK. Vrijdag maakt de keuzeheer de definitieve groep voor het toernooi in Qatar bekend. Memphis heeft sinds de start van 2021 maar liefst 21 doelpunten voor Oranje gemaakt.

Na het Nations League-duel met Polen herhaalde Van Gaal zijn adagium dat Oranje geen revalidatiecentrum is, maar dat sommige spelers meer plussen hebben verdiend dan anderen. "Memphis Depay is zo belangrijk geweest met zijn doelpunten en assists", zei de keuzeheer daarover.

Nederland begint over exact twee weken aan het WK met een duel met Senegal. Later in de groepsfase volgen wedstrijden tegen Ecuador (25 november) en Qatar (29 november). De eerste twee landen gaan door naar de achtste finales.

FC Barcelona gaat aan de leiding in La Liga, maar verliest de eerste plaats aan Real Madrid als 'De Koninklijke' maandag zegeviert tegen Rayo Vallecano. Frenkie de Jong zit wél in het keurkorps van de Catalanen, evenals Gerard Piqué. De 35-jarige verdediger kondigde vorige week zijn afscheid aan als prof.

Topscorers aller tijden Oranje: Robin van Persie - 50

Memphis Depay - 42

Klaas-Jan Huntelaar - 42

Patrick Kluivert - 40

Dennis Bergkamp - 37

Arjen Robben - 37

De Ligt mist duel met Werder Bremen

Matthijs de Ligt zal hoogstens nog één wedstrijd spelen voor het WK. De verdediger van Bayern München kampt met een lichte knieblessure en is niet fit genoeg om dinsdagavond aan te treden in de competitiewedstrijd tegen Werder Bremen.

De Ligt miste zaterdag ook al het uitduel met Hertha BSC (2-3). Trainer Julian Nagelsmann zei maandag wel op zijn persconferentie dat hij optimistisch is dat de 38-voudig international van Oranje zaterdag mee kan doen in de uitwedstrijd tegen Schalke 04. Hij lijkt dus op tijd fit voor het WK.

Het duel met Schalke is de laatste van Bayern München voor het mondiale eindtoernooi in Qatar. 'Der Rekordmeister' gaat momenteel met 28 punten aan kop in de Bundesliga.

