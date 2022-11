Marten de Roon is hersteld van de hamstringblessure die hij bijna twee weken geleden opliep. De Oranje-international keert dit weekend terug in de selectie van Atalanta en lijkt op tijd fit voor het WK, dat op 20 november van start gaat.

De 31-jarige De Roon liep twaalf dagen geleden in het treffen met Lazio (0-2-verlies) een kwartier voor het einde van de wedstrijd een hamstringblessure op. Hij ontbrak daardoor afgelopen weekend in de selectie van Atalanta voor de wedstrijd tegen Empoli (0-2-zege).

"De Roon traint weer met het team en maakt dit weekend weer onderdeel uit van de selectie", zei trainer Gian Piero Gasperini vrijdag in de aanloop naar het competitieduel met Napoli. "Het lijkt erop dat hij hersteld is, maar natuurlijk zijn er altijd nog een beetje twijfels."

Het duel tussen Atalanta en Napoli is een kraker in de Serie A. Napoli staat na twaalf wedstrijden ongeslagen bovenaan. Atalanta is met vijf punten achterstand de naaste belager van de club uit Napels. Het duel begint zaterdag om 18.00 uur.

De terugkeer van De Roon is een opsteker voor bondscoach Louis van Gaal, die de middenvelder opnam in de voorselectie voor het WK in Qatar dat op 20 november begint. Eerder op de dag werd bekend dat Matthijs de Ligt en Memphis Depay hun rentree na blessureleed juist moeten uitstellen.

Van Gaal maakt op 11 november zijn definitieve selectie voor het WK bekend en drie dagen later komt Oranje bijeen in Zeist. Op 15 november vertrekt de Nederlandse ploeg naar Qatar, waar het op 21 november voor het eerst in actie komt. Senegal is dan de tegenstander.