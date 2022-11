Amnesty International heeft vrijdag woedend gereageerd op de opmerkelijke brief van de FIFA, die werd ondertekend door voorzitter Gianni Infantino. De wereldvoetbalbond riep in de brief alle WK-landen op om zich "volledig op het voetbal te focussen".

"Als Infantino wil dat de wereld 'zich op het voetbal richt', dan is er een simpele oplossing: de FIFA zou eens kunnen beginnen met het aanpakken van de serieuze mensenrechtenschendingen in plaats van ze onder het tapijt te schuiven", schrijft de mensenrechtenorganisatie in een verklaring.

De verklaring is een reactie op de brief van de FIFA, die ook bij de KNVB in Zeist is binnengekomen. De wereldvoetbalbond verzoekt in de brief de deelnemende WK-landen niet mee te gaan in "ideologische en politieke gevechten die in de wereld bestaan".

In de aanloop naar de start van het toernooi uitten steeds meer landen afgelopen weken hun kritiek op Qatar. Het emiraat wordt vooral bekritiseerd vanwege de slechte behandeling van gastarbeiders en de schending van mensenrechten. Zo is homoseksualiteit strafbaar in het emiraat.

"Een eerste stap zou zijn als de FIFA zich in het openbaar uitspreekt voor de oprichting van een compensatiefonds voor migrantenarbeiders en ervoor zorgt dat lhbti's niet gediscrimineerd of lastiggevallen worden", vervolgt Amnesty in het bericht.

Amnesty vindt dat FIFA juist in actie moet komen

Volgens Amnesty moet de FIFA juist in actie komen. De bond moet zich volgens de mensenrechtenorganisatie inzetten voor het compensatiefonds, waar Qatar recent van afzag. De minister van het emiraat deed de oproepen voor zo'n fonds eerder af als "een publiciteitsstunt" van andere landen.

"Honderdduizenden arbeiders zijn gebruikt om dit toernooi mogelijk te maken en hun rechten kunnen niet worden vergeten of weggewuifd. Het is verbijsterend. Ze verdienen gerechtigheid en compensatie, geen loze beloften, en de klok tikt door", luidt de verklaring.

Het controversiële WK in Qatar gaat op 20 november van start met de wedstrijd tussen Qatar en Ecuador, poulegenoten van het Nederlands elftal. Oranje begint een dag later aan het toernooi. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal neemt het dan op tegen Senegal.

