Wereldvoetbalbond FIFA heeft de 32 WK-landen deze week opgeroepen om zich vanaf nu "volledig op voetbal te focussen". De opmerkelijke brief volgt op kritische statements die verschillende landen recentelijk maakten tegen Qatar, dat het mondiale eindtoernooi organiseert.

Een woordvoerder van de KNVB bevestigt vrijdag aan het ANP dat ook in Zeist een dergelijke brief is binnengekomen. Daarin worden WK-landen door de FIFA verzocht niet mee te gaan in "ideologische en politieke gevechten die in de wereld bestaan". De KNVB gaat de brief intern bespreken.

De keuze voor Qatar als gastland van het WK is al vanaf het begin controversieel en in de aanloop naar de start van het toernooi is de kritiek alleen maar toegenomen. Qatar wordt vooral bekritiseerd vanwege de slechte behandeling van gastarbeiders en de schending van mensenrechten. Zo is homoseksualiteit strafbaar in het emiraat.

"Bij de FIFA proberen we alle meningen en geloofsovertuigingen te respecteren, zonder de rest van de wereld een morele les te leren", staat volgens BBC Sport onder meer in de brief, die is ondertekend door FIFA-voorzitter Gianni Infantino en secretaris-generaal Fatma Samoura.

"Geen persoon, cultuur of land is beter dan de ander. Dit is ook een van de kernwaarden in het voetbal. Laten we dat niet vergeten en ervoor zorgen dat voetbal weer centraal komt te staan."

89 Australisch voetbalelftal uit kritiek op Qatar

Meerdere landen spraken zich uit tegen Qatar

Spelers van het Australische elftal uitten vorige week in een video kritiek op het gastland. Eind september werd bekend dat de aanvoerders van Oranje en zeven andere landen op het WK de regenboogband zullen dragen.

Zo zijn er nog meer acties. De Deense voetbalbond gaat voor elk doelpunt dat in november in het amateur- en profvoetbal wordt gemaakt geld doneren aan arbeidsmigranten in Qatar.

De laatste tijd werd ook gesproken over een compensatiefonds voor migranten die zijn omgekomen of gewond zijn geraakt op de bouwplaatsen van het WK. Dat was Qatar een doorn in het oog. Ali Bin Samikh Al Marri, de minister van Arbeid in het land, noemde het idee een "publiciteitsstunt".

Het WK in Qatar gaat op 20 november van start met de wedstrijd tussen Qatar en Ecuador, poulegenoten van het Nederlands elftal. Oranje begint een dag later aan het toernooi. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal neemt het dan op tegen Senegal.