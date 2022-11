Spits Werner mist WK met Duits elftal door scheurtje in enkelband

De Duitse spits Timo Werner heeft donderdag een streep door het WK in Qatar moeten zetten. De aanvaller van RB Leipzig kampt met een scheurtje in zijn enkelband en is pas na de jaarwisseling weer inzetbaar.

Werner liep de blessure woensdagavond op in de Champions League-wedstrijd van RB Leipzig bij Shakhtar Donetsk (0-4-zege). De 26-jarige spits kreeg in de beginfase een schop tegen zijn enkel. Hij probeerde het nog enkele minuten, maar moest zich alsnog laten vervangen.

De blessure van Werner is een aderlating voor het Duits elftal met het oog op het WK in Qatar, dat over zeventien dagen van start gaat. De ploeg van bondscoach Hansi Flick heeft niet bijster veel alternatieven in de punt van de aanval.

"Heel bitter", zegt Flick over de blessure van Werner. "Voor Timo zelf vind ik het heel jammer. Maar ook voor het team is het een groot verlies. We wensen hem allemaal een spoedig herstel toe."

Werner debuteerde in 2017 voor het Duits elftal en speelde in totaal 55 interlands. Daarin wist hij 24 keer te scoren.

Werner was op WK 2018 basisspeler

Vier jaar geleden op het WK in Rusland was Werner de vaste spits van Duitsland, dat roemloos werd uitgeschakeld in de groepsfase. Vorig jaar op het EK moest hij het doen met invalbeurten.

De voormalige Chelsea-aanvaller is de eerste speler uit de Duitse WK-voorselectie die geblesseerd afhaakt. Flick moet uiterlijk maandag 14 november zijn definitieve selectie bekendmaken.

Voor het Duits elftal staat 23 november de eerste WK-groepswedstrijd gepland. Japan is die dag de tegenstander. De ploeg van Flick neemt het in de poulefase verder op tegen Spanje en Costa Rica.

