Qatar is tegen de oprichting van een compensatiefonds voor migranten die zijn omgekomen of gewond zijn geraakt op de bouwplaatsen voor het komende WK voetbal. Dat zei Ali Bin Samikh Al Marri, de minister van Arbeid, woensdag in een interview met het Franse persbureau AFP.

Volgens Al Marri is er sprake van een "publiciteitsstunt" van mensenrechtenorganisaties Human Rights Watch en Amnesty International, die bij de FIFA pleiten voor zo'n fonds. "Elk overlijden is een tragedie, maar er zijn geen criteria voor dit fonds. Waar zijn de slachtoffers? Heb je de namen?"

Al Marri benadrukt in het gesprek dat Qatar in 2018 al een compensatiefonds heeft opgericht voor werknemers die hun loon niet ontvangen. Alleen al in 2022 is volgens de minister 320 miljoen euro uitbetaald.

"Als een persoon die recht heeft op compensatie die niet heeft ontvangen, laat hem zich dan melden en we zullen hem helpen", zegt Al Marri. Hij voegt eraan toe dat Qatar bereid is om zaken te onderzoeken die meer dan tien jaar teruggaan. De minister verzekert dat de hervormingen van het arbeidsrecht ook na het WK van kracht blijven.

FIFA moet volgens Amnesty 420 miljoen euro reserveren

In een rapport dat in mei werd uitgebracht meldde Amnesty International dat de FIFA een minimumbedrag van 420 miljoen euro moet reserveren voor het compensatiefonds.

Volgens Al Marri misbruiken sommige buitenlandse politici de situatie in Qatar "om hun eigen politieke problemen op te lossen". Hun kritiek is soms "ingegeven door racisme", zegt hij.

"Ze willen niet dat een klein land, een Arabisch land, een moslimland, het WK organiseert. Ze weten heel goed welke hervormingen zijn doorgevoerd, maar ze willen het niet erkennen."

Gastland Qatar omstreden om verschillende redenen

Het toernooi, dat op 20 november begint, is zeer omstreden vanwege de omstandigheden waarin de voornamelijk Aziatische en Afrikaanse arbeiders moesten werken bij de bouw van de benodigde stadions en infrastructuur. Die omstandigheden waren zo slecht dat veel mensen gewond zijn geraakt of om het leven zijn gekomen.

Niet alleen de bouw van de stadions is omstreden. Er is ook veel kritiek op de mensenrechten in het land. Zo is homoseksualiteit verboden, schijnen lhbti's zonder pardon te worden opgepakt en mag je in veel hotels alleen met een partner een kamer huren als je getrouwd bent. Ook zou Qatar FIFA-personeel hebben omgekocht om het WK te mogen organiseren.

Zaterdag werd ook bekend dat Qatar flatgebouwen in de hoofdstad Doha heeft ontruimd. De duizenden buitenlandse arbeiders die daar woonden, werden onaangekondigd gedwongen hun appartementen te verlaten en moeten in sommige gevallen nu zelfs op straat slapen. De Golfstaat is van plan om voetbalfans te huisvesten in deze gebouwen.