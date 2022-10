Paul Pogba mist definitief het WK in november en december, meldt zijn zaakwaarnemer Rafaela Pimenta. De Franse middenvelder van Juventus is nog niet voldoende hersteld van een knieblessure.

"Uit medisch onderzoek is gebleken dat Paul Pogba nog moet revalideren van de operatie aan zijn knie begin september", zegt Pimenta. "Het is erg jammer, maar Paul zal dus niet in de Franse selectie zitten voor het WK in Qatar."

Pogba keerde afgelopen zomer terug bij Juventus, maar kwam sindsdien niet in actie vanwege zijn blessure. De 29-jarige middenvelder keerde recent terug op het trainingsveld om toe te werken naar zijn rentree. Maar nu blijkt dat Pogba meer tijd nodig heeft voor zijn herstel.

Pogba speelde tot dusver 91 interlands voor Frankrijk. De middenvelder werd in 2018 met de nationale ploeg wereldkampioen door in de finale Kroatië met 4-2 te verslaan.

Paul Pogba maakte in de WK-finale tegen Kroatië de derde Franse treffer. Foto: Getty Images

Frankrijk mist meer spelers

Pogba is niet de enige Frans international die het WK mist. Ook onder anderen N'Golo Kanté, Boubacar Kamara en Mike Maignan zijn afwezig op het toernooi vanwege blessureleed.

Op 9 november maakt bondscoach Didier Deschamps zijn definitieve selectie voor het WK bekend. In totaal mogen landen 26 spelers meenemen naar het eindtoernooi.

Frankrijk begint het WK op 22 november met een wedstrijd tegen Australië. Daarna volgen de groepsduels met Denemarken (26 november) en Tunesië (30 november).