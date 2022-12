Dit zijn de drie vrouwelijke scheidsrechters op het WK in Qatar

Met Stéphanie Frappart, Yoshimi Yamashita en Salima Mukansanga zijn er voor het eerst vrouwelijke scheidsrechters actief op het WK voetbal. Frappart fluit donderdag als eerste vrouw ooit op een WK voor mannen. Een profiel van de drie debutanten op het toernooi in Qatar.

De 38-jarige Frappart uit Frankrijk heeft donderdag de leiding over het groepsduel tussen Costa Rica en Duitsland. De Japanse Yamashita en Mukansanga uit Rwanda stonden tot dusver alleen als vierde official langs de lijn.

Frappart maakt al enige tijd indruk in het mannenvoetbal. "Als wij zo hadden gespeeld als zij heeft gefloten, hadden we met 6-0 gewonnen", zei Liverpool-trainer Jürgen Klopp in 2019 over de Française na de winst van de Europese Super Cup. Zijn ploeg had Chelsea zojuist na strafschoppen verslagen.

Het compliment van de Duitser symboliseerde het zeer succesvolle jaar van Frappart, die toen doorbrak. Ze floot eerder dat seizoen als eerste vrouw ooit in de Franse Ligue 1 en leidde de WK-finale voor vrouwen tussen Nederland en de Verenigde staten. Daarna wees de UEFA de strijd om de Super Cup aan haar toe.

In 2020 volgde voor Frappart met Juventus-Dynamo Kyiv haar eerste Champions League-wedstrijd. Sindsdien leidde ze meer Europese wedstrijden. In mei van dit jaar volgde met het fluiten van de Franse bekerfinale een nieuw hoogtepunt.

Frappart vindt het extra speciaal dat ze haar WK-debuut in een veelbesproken land als Qatar maakt. "Het is een sterk signaal van de FIFA en de autoriteiten om drie vrouwelijke scheidsrechters aan te wijzen voor dit toernooi", zei ze onlangs. "Ik ben geen woordvoerder van het feminisme, maar deze aanstellingen kunnen wel zorgen voor veranderingen."

Stéphanie Frappart floot vorig jaar het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Letland. Foto: Getty Images

Yamashita: 'Had nooit verwacht mannenduels te fluiten'

In tegenstelling tot de relatief ervaren Frappart is Yamashita pas sinds dit jaar actief op het hoogste niveau in het mannenvoetbal. De 36-jarige Japanse debuteerde in april als eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit in de Aziatische Champions League en in september in de J1 League, de hoogste competitie in Japan.

"Ik dacht dat het überhaupt niet mogelijk zou zijn om mannenwedstrijden te leiden, dus het WK had ik al helemaal nooit verwacht", zei Yamashita, die in het vrouwenvoetbal onder meer aanwezig was op de Olympische Spelen in Tokio en het WK.

De Japanse vindt de snelheid het grootste verschil tussen vrouwen- en mannenvoetbal. "Het is onmogelijk om een mannelijke speler bij te houden wanneer hij sprint. Dat probeer ik te compenseren door te lezen waar hij naartoe wil."

Ze hoopt net als Frappart dat haar aanwezigheid op het WK in Qatar ertoe leidt dat het aantal vrouwelijke scheidsrechters in het mannenvoetbal toeneemt. "Dit WK laat zien dat er toekomst is voor vrouwelijke scheidsrechters. Dat vind ik belangrijk."

Yoshimi Yamashita bij het AFC Champions League-duel tussen Melbourne City en Jeonnam Dragon. Foto: Getty Images

Mukansanga leidde deels zichzelf op

Van de drie vrouwelijke scheidsrechters op het WK in Qatar heeft Mukansanga misschien wel het bijzonderste verhaal. De 34-jarige Rwandese wilde na een mislukte missie om basketbalster te worden al op vijftienjarige leeftijd de scheidsrechterscursus doen. Ze werd geweigerd omdat ze te jong was en leerde vervolgens zelf alle regels. Ze oefende bij wedstrijden op de middelbare school.

"Ik wist niet dat het zo veel werk was. Al die regels leren en je altijd maar professioneel gedragen", zei ze daarover. "Het was heel moeilijk. De regels kennen was geen probleem, maar het was lastig om ze op het veld toe te passen en de juiste keuzes te maken."

Mukansanga werd later alsnog professioneel opgeleid tot scheidsrechter. Ze bleef zich ontwikkelen en schopte het tot het vrouwen-WK en de Spelen in Tokio. Eerder dit jaar werd ze de eerste vrouwelijke arbiter ooit op de Afrika Cup voor mannen.

Haar aanstelling op het WK in Qatar is voor Mukansanga een nieuwe mijlpaal én een uitdaging. "In een door mannen gedomineerde wereld moet je extra hard werken en een enorme passie hebben, anders houd je het nooit vol."

Salima Mukansanga in actie tijdens de Afrika Cup eerder dit jaar. Foto: Getty Images

De scheidsrechters op dit WK Abdulrahman Al Jassim (Qatar)

Iván Barton (Slovenië)

Chris Beath (Australië)

Raphael Claus (Brazilië)

Matthew Conger (Nieuw-Zeeland)

Ismail Elfath (Verenigde Staten)

Mario Escobar (Guatemala)

Alireza Faghani (Iran)

Stéphanie Frappart (Frankrijk)

Bakary Gassama (Gambia)

Mustapha Ghorbal (Algerije)

Victor Gomes (Zuid-Afrika)

István Kovács (Roemenië)

Ning Ma (China)

Danny Makkelie (Nederland)

Szymon Marciniak (Polen)

Said Martínez (Honduras)

Antonio Mateu (Spanje)

Andrés Matias Matonte Cabrera (Uruguay)

Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (Verenigde Arabische Emiraten)

Salima Mukansanga (Rwanda)

Maguette Ndiaye (Senegal)

Michael Oliver (Engeland)

Daniele Orsato (Italië)

Kevin Ortega (Peru)

César Ramos (Mexico)

Fernando Rapallini (Argentinië)

Wilton Sampaio (Brazilië)

Daniel Siebert (Duitsland)

Janny Sikazwe (Zambia)

Anthony Taylor (Engeland)

Facundo Tello (Argentinië)

Clément Turpin (Frankrijk)

Jesús Valenzuela (Venezuela)

Slavko Vincic (Slovenië)

Yoshimi Yamashita (Japan)

