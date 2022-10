Memphis Depay zal dinsdag tegen Viktoria Plzen nog niet zijn rentree maken bij FC Barcelona. De 28-jarige aanvaller ontbreekt in de selectie van de Catalanen voor het afsluitende groepsduel in de Champions League.

Memphis liep op 22 september tijdens de uitwedstrijd van Oranje tegen Polen in de Nations League een hamstringblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie. Vrijdag liet FC Barcelona-trainer Xavi tijdens een persmoment optekenen dat hij Memphis tegen Viktoria Plzen hoopte in te zetten.

Dat zit er dus niet in. Na het duel met de Tsjechische club speelt FC Barcelona nog maar twee wedstrijden voor de WK-break: zaterdag tegen Almería en volgende week woensdag tegen Osasuna, beide in La Liga.

Oranje speelt over precies drie weken tegen Senegal zijn eerste WK-wedstrijd. Bondscoach Louis van Gaal maakt volgende week vrijdag zijn definitieve selectie bekend voor de eindronde. Memphis maakte sinds begin 2021 liefst 21 treffers voor Oranje.

Speelschema FC Barcelona tot WK 1 november: Viktoria Plzen-FC Barcelona

5 november: FC Barcelona-Almeria

8 november: Osasuna-FC Barcelona

FC Barcelona al uitgeschakeld in Champions League

FC Barcelona zal hoe dan ook als derde eindigen in zijn Champions League-poule en neemt daardoor in februari deel aan de tussenronde van de Europa League. Frenkie de Jong zit wel in het keurkorps van Xavi voor het duel met Viktoria Plzen. Robert Lewandowski daarentegen krijgt rust van Xavi.

In de competitie bezetten de Catalanen de tweede plaats, op slechts één punt van lijstaanvoerder Real Madrid, dat zondag thuis tegen Girona bleef steken op 1-1.