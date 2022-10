De bal gaat over drie weken pas rollen, maar door alle misstanden is nu al zeker dat het WK voetbal in Qatar een heel ander toernooi wordt dan al die eerdere WK's. Ook voor de televisiekijker in Nederland. "Maar het is niet verboden om te juichen."

Het WK is vanwege de grootschalige mensenrechtenschendingen in Qatar zeer omstreden. NU.nl belicht in de aanloop naar het toernooi vanuit verschillende perspectieven de schaduwzijde van het evenement.

Of hij er net zo veel zin in heeft als in de aanloop naar al die eerdere WK's? "Het 100 procent eerlijke antwoord is nee", zegt Tom Egbers. "Maar dit hoort wel bij mijn vak. Daarom ga ik erheen."

De 65-jarige journalist en presentator stond tijdens het WK van 1986 in Mexico al in de NOS-studio en was er daarna vrijwel altijd bij. Zo ook volgende maand in Qatar. "Het wordt voor mij geen WK als dat in Italië, Frankrijk of Brazilië. Ik zal me daar voortdurend bewust zijn van het land waar ik ben. Ik wil geen vooroordelen hebben, ik ga met open vizier naar Qatar. Maar ik heb me inmiddels aardig voorbereid. Ik weet een boel over het land."

Nog drie weken en dan staat Egbers in een WK-stadion dat letterlijk levens heeft gekost. Sinds Qatar in 2010 op dubieuze wijze de organisatie van het toernooi kreeg toegewezen, overleden ongeveer 6.500 migranten bij bouwwerkzaamheden voor het WK. En dat is niet de enige misstand: maandag werd bekend dat de Qatarese autoriteiten de afgelopen jaren willekeurig lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgender personen hebben gearresteerd en vervolgens hebben mishandeld en seksueel misbruikt.

Het roept de vraag op of je een WK in Qatar wel moet willen uitzenden op de Nederlandse tv. "Voor ons is dat nooit een vraag geweest", zegt Gerard Timmer, algemeen directeur van de NOS. "Wij zijn een journalistieke organisatie en wij doen verslag van dat wat er in de wereld gebeurt. Het zou daarom raar zijn als wij geen verslag zouden doen van zo'n groot evenement met zo veel journalistieke relevantie als een WK voetbal. Het is onze taak."

Tom Egbers tijdens het WK 1998 in Frankrijk. Tom Egbers tijdens het WK 1998 in Frankrijk. Foto: ANP

'De toespraak van de emir slaan we over'

Toch zal de Nederlandse tv-kijker niet alles te zien krijgen, zoals bij eerdere WK's. En dat is een bewuste keuze van de NOS, die bij de loting in april al merkbaar was. Die avond sprak FIFA-baas Gianni Infantino bij een show in de Qatarese hoofdstad Doha over een "fantastisch evenement", maar dat was op NPO1 niet te zien. In plaats daarvan was Amnesty-voorzitter Frank Heemskerk te gast in de studio om te vertellen over de mensenrechtensituatie in de Golfstaat. Pas toen de loting echt begon, schakelde de NOS over naar Qatar.

"Als iets relevant is, zenden we het uit, en anders niet", zegt Timmer. "Om die reden zullen ook de gebruikelijke promotiefilmpjes die Qatar als organisator levert, niet worden uitgezonden. Dat zijn een soort VVV-filmpjes. En de toespraak van Infantino en de emir van Qatar, die bij de openingsceremonie gaan zeggen hoe geweldig het allemaal is, slaan we ook over."

Anderzijds houdt ook de FIFA zaken bewust buiten beeld. Mocht een toeschouwer uit protest met een regenboogvlag over het veld rennen, dan schakelt de regie van de wereldvoetbalbond weg. Zo blijft dat ook voor de Nederlandse tv-kijker buiten beeld.

Timmer: "Daarom is het zó belangrijk dat we met eigen commentatoren en verslaggevers aanwezig zijn in het stadion. Zij kunnen aan de kijker vertellen wat gebeurt. Dat moet, want wij willen een totaalbeeld geven van dit WK. De kijker moet weten wat er daadwerkelijk aan de hand is in Qatar. Daar zetten we ook speciale verslaggevers op, die zich niet met het voetbal bezighouden. De misstanden, de mensenrechtenschending... Het hele verhaal moet verteld worden."

De studio van de NOS in Hilversum tijdens het WK 2014. De studio van de NOS in Hilversum tijdens het WK 2014. Foto: ANP

'Je mag in voetbaltenue komen'

Timmer zegt wel dat het niet bij iedere wedstrijd over de mensenrechtensituatie zal gaan. Het blijft een WK voetbal met 64 duels, die in recordtempo worden afgewerkt. Op de eerste acht dagen van het toernooi begint om 10.30 uur 's ochtends al de voorbeschouwing op de eerste van de in totaal vier livewedstrijden per dag. Dat gaat door tot 20.00 uur, waarna Sjoerd van Ramshorst in Hilversum de WK-dag afsluit met het programma Studio WK 22, met gasten aan tafel en publiek daarachter.

"Natuurlijk moet er sfeer zitten in dat programma, dat hoort erbij", zegt Van Ramshorst. "Al wordt dat steeds een lastige afweging. Er zit een zwarte rand om dit WK, maar je kunt niet 28 dagen bij de pakken neerzitten."

Timmer: "We gaan het publiek geen richtlijnen geven over hoe ze zich moeten gedragen. Je mag in voetbaltenue komen. Het moeten geen sobere uitzendingen worden. Maar het moeten wel journalistiek relevante uitzendingen worden, waarin we aandacht besteden aan het toernooi én alles daaromheen."

Van Ramshorst schat dat het bij de uitzendingen tijdens eerdere EK's en WK's voor 95 procent over voetbal ging. "Nu zal dat minder zijn. Het is bij dit toernooi meer dan ooit onze taak om ook de andere kant te belichten, met gasten die daarover kunnen vertellen. En reportages vanuit Qatar. Daar moeten we ergens een balans in vinden. Uiteindelijk is het wel een voetbalprogramma, het gaat straks ook over een bal op de paal."

Sjoerd van Ramshorst vorig jaar tijdens een van de EK-uitzendingen van de NOS. Sjoerd van Ramshorst vorig jaar tijdens een van de EK-uitzendingen van de NOS. Foto: ANP

'We gaan geen polonaise lopen'

Ondertussen zal Egbers in Qatar de knop moeten omzetten. "En dat kan. Tijdens wedstrijden zal het voor mij alleen om voetbal draaien", verwacht hij. "Uiteindelijk zie ik 22 spelers op een groen veld die voetballen onder dezelfde regels als altijd. Zoals er ook Qatari zijn die geen rol hebben gespeeld bij alles wat er mis is met dit WK, maar straks wel met hun kinderen op de tribune zitten. Maar in welke mate ik echt enthousiast ga worden tijdens dit WK, dat weet ik niet. Dat is afwachten."

Van Ramshorst denkt dat het af en toe wel zal voelen als een 'ouderwets' WK. "Althans, dat hoop ik. Al blijft het ook een kwestie van aanvoelen wat wel en niet gepast is. Niet alles kan."

Hij noemt een voorbeeld. "Tijdens het EK van vorig jaar hadden we Frans Duijts, die ging zingen na Duitsland-Frankrijk. Ik vond het hilarisch. Met dat soort dingen zijn we nu voorzichtiger. Of nee, dat gaan we niet doen. We gaan geen polonaise lopen. Maar het blijft wel een WK, met na acht jaar eindelijk weer Oranje erbij. Er mag gejuicht worden. Dat is zeker niet verboden."