Jeroen Elshoff is tijdens de WK in Qatar bij alle groepswedstrijden van het Nederlands elftal de tv-commentator. De kans is aanwezig dat hij ook alle duels van Oranje in de knock-outfase verslaat. Bij eerdere eindtoernooien verdeelde de NOS de wedstrijden van Oranje nog onder meerdere commentatoren.

Jeroen Grueter, die ook geregeld het commentaar doet bij wedstrijden van Oranje, kan door privéomstandigheden niet afreizen naar Qatar. Commentator Frank Snoeks viel af omdat hij dit jaar met pensioen ging.

Arno Vermeulen voorziet op 20 november de openingswedstrijd in Doha tussen gastland Qatar en Ecuador van commentaar. Een dag later speelt Oranje - met Elshoff als commentator - tegen Senegal, waarna de ploeg van bondscoach Louis van Gaal nog groepswedstrijden tegen Ecuador (25 november) en Qatar (29 november) afwerkt.

Het is nog niet bekend wie commentator zal zijn bij de WK-finale. De NOS bepaalt dat steevast pas in de laatste dagen van een toernooi. Vier jaar geleden in Rusland kreeg de 45-jarige Elshoff de eindstrijd tussen Frankrijk en Kroatië toegewezen, nadat Snoeks de finales van 2006, 2010 en 2014 van commentaar voorzag.

Youri Mulder met Jack van Gelder tijdens het WK 2014 in Brazilië.

Van Basten en Mulder keren terug als analist

De NOS kondigde donderdag ook aan dat Marco van Basten tijdens het WK als analist terugkeert. De oud-spits werkt nu vooral voor Ziggo Sport.

Ook Youri Mulder zal weer geregeld aanschuiven, nadat hij de afgelopen jaren voor Ziggo Sport actief was. Mulder was tijdens de WK’s van 2002, 2006, 2010 en 2014 al als analist werkzaam voor de NOS.

Andere analisten tijdens het WK zijn onder andere Rafael van der Vaart, Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay, Karim El Ahmadi, Leonne Stentler, Imke Courtois en John van 't Schip.

