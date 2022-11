Nog voor het begin van het WK voetbal in Qatar, is er één heersende opinie: dit nooit weer. De FIFA zette onder grote druk een nieuw systeem op voor het kiezen van een gastheer. Maar is dat genoeg om te verzekeren dat het grootste voetbaltoernooi niet meer in een omstreden land wordt gehouden?

Het WK van 2022 werd al in 2010 zeer verrassend aan Qatar toegekend. Zeker de laatste jaren is er veel kritiek gekomen op die beslissing. Daarbij gaat het met name om de slechte omstandigheden voor arbeidsmigranten en andere mensenrechtenschendingen in Qatar.

Vooral vanuit westerse landen klonk een stevige oproep aan de FIFA om herhaling van het scenario van 2010 te voorkomen. Het duurde jaren, maar de mondiale voetbalbond heeft inmiddels beterschap beloofd.

Saoedi-Arabië is van plan die beloofde beterschap van de FIFA binnenkort testen. Het islamitische koninkrijk gaat volgens de Engelse krant The Times op korte termijn bekendmaken dat het samen met Egypte en Griekenland het WK van 2030 wil organiseren. Saoedi-Arabië scoort op het gebied van mensenrechten minimaal net zo slecht als Qatar.

De Saoediërs zouden vele miljarden euro's willen investeren om het WK over acht jaar weer naar het Midden-Oosten te halen. Een deel van dat geld moet naar Griekenland en Egypte gaan, bijvoorbeeld voor het (ver)bouwen van stadions en infrastructuur in die landen.

De concurrentie voor het Saoedische bid komt vooral uit Europa en Zuid-Amerika. Spanje en Portugal willen het WK van 2030 organiseren met Oekraïne. Daarnaast is er een gezamenlijk bid van Uruguay, Argentinië, Paraguay en Chili. De gastheer van het WK van 2030 wordt normaal gesproken in 2024 gekozen.

"Ik denk niet dat Saoedi-Arabië heel kansrijk is om het WK van 2030 te organiseren." Dat zei Gijs de Jong - die namens de KNVB de contacten onderhoudt met de FIFA, de UEFA en andere nationale bonden - in september bij een symposium in Zeist. De secretaris-generaal van de Nederlandse voetbalbond verwacht dat de nieuwe procedure om een WK-gastheer te kiezen een te grote hindernis is voor de Saoedische kansen.

Die procedure is omgegooid na de vuile was die naar buiten kwam na 2 december 2010. Op die datum werden in het Zwitserse Zürich Rusland (2018) en Qatar (2022) gekozen als WK-gastheer. Al snel kwamen geruchten over omkoping naar buiten. Een deel van die beschuldigingen is bewezen door een groot onderzoek van de Amerikaanse justitie naar corruptie binnen de FIFA. Rusland en Qatar hebben de beschuldigingen overigens altijd ontkend.

22 mannen mochten twaalf jaar geleden stemmen over de WK's van 2018 en 2022. Bijna al die leden van het toenmalige uitvoerend bestuur van de FIFA zijn sindsdien beschuldigd van of aangeklaagd voor omkoping en/of corruptie (zie kaders bij dit artikel). De stemprocedure - die al decennia werd gebruikt om WK-gastheren aan te wijzen - bleek kortom zeer fraudegevoelig.

Het kostte de FIFA bijna zeven jaar om tot een andere procedure te komen. Bij een congres in oktober 2017 werden de nieuwe richtlijnen voor het kiezen van een WK-gastheer vastgelegd.

Alle 211 bij de FIFA aangesloten nationale bonden hebben nu één stem. De stem van Nederland of Duitsland telt dus even zwaar als de stem van Belize of Tahiti. Daarnaast worden de resultaten van de stemming na afloop openbaar gemaakt. In 2010 was het nog een volledig geheim proces. "Het is onze verantwoordelijkheid dat de stemprocedure ethisch, transparant, objectief en onpartijdig is", zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino in 2017.

Een tweede grote verandering: mensenrechten worden voor het eerst nadrukkelijk genoemd. Bij de keuze voor Rusland en Qatar speelden de mensenrechtenschendingen van die landen geen enkele rol. Inmiddels is een potentiële WK-gastheer verplicht om een hoofdstuk van het bidboek te wijden aan de mogelijke risico's op mensenrechtenschendingen in zijn land. Plus een plan om daar iets aan te doen.

"De FIFA moet een einde maken aan het tijdperk waarin landen het WK kunnen gebruiken om hun mensenrechtenschendingen weg te moffelen", zei Human Rights Watch-directeur Minky Worden vijf jaar geleden. "Deze hervormingen zijn een belangrijke stap richting dat doel."

De nieuwe procedure kende op 13 juni 2018 zijn eerste test. Op die dag kreeg een gezamenlijk bid van de Verenigde Staten, Canada en Mexico het WK van 2026 toegewezen. Het trio landen kreeg duidelijk meer stemmen dan het bid van Marokko (134 tegen 65).

In het rapport van het onafhankelijke onderzoeksbureau BSR - gepubliceerd vóór de stemming - kregen beide initiatieven de score 'gemiddeld' op het gebied van mensenrechten. De vraag is nu of een Saoedisch bid een slechtere score zal krijgen van BSR en wat daar de gevolgen van zullen zijn.

"De FIFA moet zich houden aan zijn eigen beloftes", zei Europarlementariër Lara Wolters (PvdA) - en FIFA-criticus - bij het symposium in Zeist. "De bond moet ervoor zorgen dat WK-gastlanden zich committeren aan de afspraken over de mensenrechten. Maar we weten dat er bij de FIFA vaak een groot verschil zit tussen de papieren en de echte werkelijkheid."

Critici vrezen dat de 'mensenrechtenclausule' van de FIFA niet meer dan een publiciteitsstunt is. "In het bid van Saoedi-Arabië zal een bepaling staan over de rechten van arbeiders. Maar dat is alleen op papier", zegt Gerard Arink van de stichting Pro2, die zich inzet voor Nepalese arbeidsmigranten die in Qatar hebben gewerkt. "De FIFA is alleen maar bezig met hoe ze het publiekelijk verkocht krijgen om het WK toch aan Saoedi-Arabië te geven."