Bondscoach Louis van Gaal heeft vrijdag Xavi Simons, Mitchel Bakker, Micky van de Ven en Sven Botman opgenomen in de 39-koppige voorselectie van Oranje voor het WK in Qatar. Het viertal speelde nog nooit een interland en alleen Botman ontving al eens een oproep.

Op vrijdag 11 november, tien dagen voor de eerste WK-wedstrijd van Oranje tegen Senegal, maakt Van Gaal de 26-koppige definitieve WK-selectie bekend.

In tegenstelling tot een reguliere interlandperiode moet een speler deel uitmaken van de voorselectie om later te mogen worden opgenomen in de definitieve selectie. Spelers die nu niet bij de voorlopige selectie zitten, maken dus geen kans meer op het WK. Van Gaal zag zich daarom genoodzaakt veel spelers op te nemen in zijn voorselectie.

“Het is een flinke lijst en dat is eerlijk gezegd niet mijn stijl", zegt Van Gaal in een toelichting. "Maar het is bekend dat de spelers die we volgende maand kiezen voor de definitieve selectie, nu al op deze voorlopige lijst moeten staan. Omdat niemand in de toekomst kan kijken, moet je dus voorbereid zijn op mogelijke tegenvallers, zoals blessures."

Hans Hateboer, Jerdy Schouten en Jordan Teze staan niet op de voorlopige lijst en kunnen daarom niet meer geselecteerd worden voor het WK. Het drietal speelde in juni nog in de Nations League voor Oranje. Ook Joey Veerman, die in september wel tot de voorselectie behoorde, moet het WK uit zijn hoofd zetten. Dat geldt eveneens voor Owen Wijndal.

VfL Wolfsburg-verdediger Mickey van de Ven is een van de verrassende namen in de voorselectie.

Bakker krijgt voorkeur boven Wijndal

Van Gaal verkiest Bakker van Bayer Leverkusen boven Wijndal als eventuele wingback op links, achter Daley Blind en Tyrell Malacia. Van de Ven van VfL Wolfsburg en Sven Botman van Newcastle United komen in aanmerking voor de posities centraal achterin en Simons, die al weken indruk maakt bij PSV, kan op het middenveld en voorin uit de voeten.

De voorselectie telt met Justin Bijlow, Jasper Cillessen, Mark Flekken, Andries Noppert en Remko Pasveer vijf keepers, waarvan er een zal afvallen. Bijlow is tevens de enige Feyenoorder die nog kans maakt op het WK. Ajax is met negen spelers hofleverancier.

Omdat de clubcompetities doorgaan tot en met zondag 13 november verzamelt Oranje pas op maandag 14 november op de KNVB Campus in Zeist. Een dag later vliegt de selectie naar Qatar. Bij een blessure mag een bondscoach tot 24 uur voor de eerste WK-wedstrijd van het land een speler vervangen. De vervanger moet eveneens een speler zijn die deel uitmaakte van de voorselectie.