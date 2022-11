Het programma van morgen: België, Duitsland en Spanje beginnen aan WK

Op de vierde dag van het WK komt België voor het eerst in actie. Vier jaar na de bronzen medaille zal dit de laatste kans op een wereldtitel zijn voor de 'gouden generatie' van de 'Rode Duivels'. Verder beginnen Duitsland, Spanje en Marokko aan de mondiale eindronde.

Dat is nu nog het behalen van de achtste finales in 1986. De eerste horde die genomen moet worden is Kroatië, dat vier jaar geleden pas in de finale werd gestuit door Frankrijk. Met ook Noussair Mazraoui (Bayern München) in de ploeg liggen er zeker kansen voor de 'Leeuwen van de Atlas'.