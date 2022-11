Het WK-programma van morgen: Ronaldo en recordkampioen Brazilië in actie

Het WK voetbal is donderdag alweer toe aan dag vijf. Recordkampioen Brazilië stapt in de ring. De 'Goddelijke Kanaries' spelen tegen het Servië van Dusan Tadic. Met Uruguay komt ook de allereerste wereldkampioen in actie. En hoe komt Cristiano Ronaldo voor de dag, twee dagen nadat zijn contract bij Manchester United is verscheurd?

WK-programma 24 november

11.00 uur: Zwitserland-Kameroen (groep G)

Zwitserland-Kameroen (groep G) 14.00 uur: Uruguay-Zuid-Korea (groep H)

Uruguay-Zuid-Korea (groep H) 17.00 uur: Portugal-Ghana (groep H)

Portugal-Ghana (groep H) 20.00 uur: Brazilië-Servië (groep G)

Zwitserland-Kameroen

Scheidsrechter: Facundo Tello (Arg)

Facundo Tello (Arg) Stadion: Al Janoub Stadium in Al Wakrah

Kameroen reikte in 1990 sensationeel tot de kwartfinales van het WK, maar stelt sindsdien chronisch teleur op de mondiale eindronde. De 'Ontembare Leeuwen' bereikten ten koste van Algerije nipt het WK en zijn in een groep met verder Brazilië, Zwitserland en Servië niet bepaald een favoriet om door te stoten.

Zwitserland is de laatste jaren een vaste klant op eindrondes. Het Alpenland stuntte tijdens het EK van vorig jaar door Frankrijk na een strafschoppenserie uit te schakelen in de achtste finales. Xherdan Shaqiri, die tegenwoordig voor Chicago Fire uitkomt, stijgt vaak boven zichzelf uit tijdens eindrondes.

Weetje: Groep G op het WK lijkt qua samenstelling erg op poule E van het WK 2018. Alleen Kameroen is een vreemde eend in de bijt. Brazilië, Servië en Zwitserland werden vier jaar geleden ook al aan elkaar gekoppeld, toen in een poule met Costa Rica.

Balans eerdere ontmoetingen: De twee landen speelden nooit eerder tegen elkaar.

Zwitserland overleefde sinds 2014 altijd de groepsfase op een EK of WK. Foto: Getty Images

Uruguay-Zuid-Korea

Scheidsrechter: Clément Turpin (Fra)

Clément Turpin (Fra) Stadion: Education City Stadium in Al Rayyan

Het WK in Qatar wordt ongetwijfeld het laatste kunstje van Edinson Cavani en Luis Suárez op het hoogste mondiale podium. Zij vertrokken afgelopen zomer naar respectievelijk Valencia en Nacional om zo verzekerd te zijn van speeltijd. De Uruguayaanse iconen maakten in 2010 al deel uit van de WK-selectie die beslag legde op de vierde plaats. De 35-jarige Suárez veroverde eind oktober de Uruguayaanse titel met Nacional.

Zuid-Korea is sinds 1986 onafgebroken van de partij op de mondiale eindronde. In 2018 rekende de Aziatische grootmacht sensationeel af met Duitsland, maar viel het doek alsnog in de eerste ronde. Alleen in 2002 kwam Zuid-Korea de groep door. Onder Guus Hiddink bereikte de ploeg op het toernooi in eigen land en Japan de halve finales, waarin Duitsland te sterk bleek.

Weetje: Uruguay is officieel tweevoudig wereldkampioen (1930 en 1950), maar veel Uruguayanen tellen de olympische titels van 1924 en 1928 ook mee. Destijds werden er namelijk nog geen WK's georganiseerd.

Balans eerdere ontmoetingen: 6 zeges Uruguay, 1 gelijkspel en 1 zege Zuid-Korea

Sterspeler Son Heung-min van Zuid-Korea is herstellende van een oogoperatie en zal dit toernooi waarschijnlijk met een masker spelen. Foto: Getty Images

Portugal-Ghana

Scheidsrechter: Ismail Elfath (Mar)

Ismail Elfath (Mar) Stadion: Stadium 974 in Doha

Twee dagen nadat zijn contract met Manchester United is verbroken na een vernietigend interview begint Cristiano Ronaldo aan zijn vijfde WK. De 37-jarige aanvaller zal tijdens dit toernooi willen aantonen dat hij nog lang niet uitgerangeerd is. Verder heeft hij een openstaande rekening met het WK. In 2006 finishte hij nog als vierde met de Portugezen, maar tijdens de daaropvolgende mondiale toernooien zat een hoge klassering er niet in.

Bij Ghana is de in Spanje geboren Iñaki Williams een opvallende naam. De aanvaller van Athletic Club heeft Ghanese ouders. Ook Ajacied Mohammed Kudus heeft de selectie van de Afrikaanse ploeg gehaald.

Weetje: Viervoudig Oranje-international George Boateng maakt deel uit van de technische staf van Ghana. De oud-middenvelder is de rechterhand van Otto Addo, oud-speler van onder meer Borussia Dortmund.

Balans eerdere ontmoetingen: 1 zege Portugal, 0 gelijke spelen en 0 zeges Ghana

Mohammed Kudus staat naar alle waarschijnlijkheid in de basis bij Ghana. Foto: Getty Images

Brazilië-Servië

Scheidsrechter: Alireza Faghani (Irn)

Alireza Faghani (Irn) Stadion: Lusail Iconic Stadium in Lusail

Voor recordkampioen Brazilië dateert de laatste wereldtitel alweer uit 2002. Vier jaar geleden vielen de Zuid-Amerikanen tegen met flets spel en een eliminatie in de kwartfinales. Geheel tegen de Braziliaanse traditie in mocht bondscoach Tite na die sof blijven zitten. De keuzeheer gaat uit van een vaste kern, waardoor Brazilië van de favorieten waarschijnlijk het team heeft dat het meest op elkaar is ingespeeld.

Met spelers als Dusan Tadic, Dusan Vlahovic en Aleksandar Mitrovic moet Servië in staat zijn het de Brazilianen erg lastig te maken. Het Balkanland plaatste zich direct voor het WK door Portugal voor te blijven in de kwalificatie.

Weetje: Tijdens het vorige WK bleef Servië steken in de groepsfase. Een 0-2-nederlaag tegen Brazilië luidde het einde van de kansen in. Paulinho en Thiago Silva scoorden bij het duel in Moskou.

Balans eerdere ontmoetingen: 2 zeges Brazilië, 0 gelijke spelen en 0 zeges Servië

Drievoudig wereldkampioen Pelé in actie tijdens de WK-finale van 1970. Foto: Getty Images

