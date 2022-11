Het WK-programma van vandaag: wereldkampioen Frankrijk in actie

Op de derde dag van het WK voetbal in Qatar komt regerend wereldkampioen Frankrijk in actie. Het is de vraag hoe de Fransen voor de dag komen na alle tegenslagen.

WK-programma 22 november

14.00 uur: Denemarken-Tunesië (groep D)

Denemarken-Tunesië (groep D) 17.00 uur: Mexico-Polen (groep C)

Mexico-Polen (groep C) 20.00 uur: Frankrijk-Australië (groep D)

Denemarken-Tunesië

Scheidsrechter: César Arturo Ramos (Mex)

César Arturo Ramos (Mex) Stadion: Education City Stadium in Doha

Denemarken treft in Tunesië een op papier mindere tegenstander, maar het Afrikaanse land valt niet te onderschatten. Onder de nieuwe bondscoach Jalel Kadri won Tunesië vijf keer, speelde het twee keer gelijk en verloor het pas één interland. De tegenstander in dat verloren duel was Brazilië.

Denemarken bereikte in 2018 de achtste finales, waarin het ten onder ging tegen Kroatië via een verloren strafschoppenserie. De Denen maakten vooral indruk door vorig jaar de halve finales op het EK te bereiken, nadat Christian Eriksen tijdens de eerste wedstrijd tegen Finland een hartstilstand had gekregen.

De spelmaker maakte afgelopen seizoen zijn rentree namens Brentford en is sinds afgelopen zomer actief voor Manchester United. Eriksen, twaalf jaar geleden de jongste WK-speler, is een van de steunpilaren in het elftal van bondscoach Kasper Hjulmand.

Weetje: Tunesië is het eerste Afrikaanse land ooit dat een wedstrijd won op het WK. Mexico werd op het WK van 1978 met 3-1 verslagen. De doelpuntenmakers waren Ali Kaabi, Nejid Ghommidh en Mokhtar Dhouib.

Balans eerdere ontmoetingen: 1 zege Denemarken, 0 gelijke spelen, 0 zeges Tunesië

Christian Eriksen is er 'gewoon' weer bij. Foto: Getty Images

Mexico-Polen

Scheidsrechter: Chris Beath (Aus)

Chris Beath (Aus) Stadion: Stadium 974 in Doha

Met topfavoriet Argentinië en het op papier minder sterke Saoedi-Arabië in de poule, kan dit duel beslissend zijn voor het bereiken van de knock-outfase.

Polen kan geen geweldige cijfers overleggen als het gaat om het overleven van de groepsfase. De laatste keer dat Polen dit deed, was in 1986.

Mexico bereikte daarentegen tussen 1994 en 2018 altijd de knock-outfase, maar het land kwam nooit verder dan de achtste finales. Eredivisie-spelers Edson Álvarez (Ajax), Jorge Sánchez (Ajax) en Érick Gutiérrez (PSV) maken deel uit van de huidige WK-selectie van Mexico.

Weetje: Mexico organiseerde tweemaal het WK en zette tijdens die edities de beste prestaties neer: in 1970 en 1986 viel het doek pas in de kwartfinales.

Balans eerdere ontmoetingen: 3 zeges Mexico, 2 gelijke spelen, 3 zeges Polen

Edson Álvarez is een van de drie Eredivisie-spelers in de Mexicaanse WK-selectie. Foto: Getty Images

Frankrijk-Australië

Scheidsrechter: Victor Gomes (ZAf)

Victor Gomes (ZAf) Stadion: Al Janoub Stadium in Al Wakrah

Kan Frankrijk de 'vloek van de wereldkampioen' doorbreken? In 2010 (Italië), 2014 (Spanje) en 2018 (Duitsland) bereikten de wereldkampioenen van het vorige WK de knock-outfase niet. Nu is de vorm van Frankrijk ook niet om over naar huis te schrijven. Bondscoach Didier Deschamps won met zijn elftal maar één van de laatste zes duels.

Wat de keuzeheer zorgen zal baren, is de omvangrijke blessurelijst. Paul Pogba, N'Golo Kanté, Christopher Nkunku, Presnel Kimpembe, Mike Maignan, Boubacar Kamara én Gouden Bal-winnaar Karim Benzema moeten dit toernooi missen vanwege een kwetsuur.

Australië zette vier van de laatste vijf interlands in winst om. De ploeg van bondscoach Graham Arnold verloor voor het laatst in maart. Australië wacht al sinds 2010 op een zege op het WK. Destijds was de Nederlander Pim Verbeek de bondscoach van 'The Socceroos'.

Weetje: De eerste goal op een WK werd gemaakt door Frankrijk. Lucien Laurent was in 1930 de maker tijdens het duel met Mexico.

Balans eerdere ontmoetingen: 3 zeges Frankrijk, 1 gelijkspel, 1 zege Australië



Australië boekte in 2010 voor het laatst een overwinning op een WK. Brett Holman, oud-speler van onder meer NEC en AZ, maakte het winnende doelpunt. Foto: Getty Images

