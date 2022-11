Het WK-programma van morgen: Oranje keert terug op mondiaal podium

Na acht jaar is het weer zover: de mannen van het Nederlands elftal beginnen maandag aan het WK voetbal. Oranje speelt om 17.00 uur in het Al Thumama Stadium in Doha tegen Senegal. In groep B spelen Engeland, Iran, de Verenigde Staten en Wales hun eerste wedstrijden op dit eindtoernooi.

WK-programma 21 november

14.00 uur: Engeland-Iran (groep B)

Engeland-Iran (groep B) 17.00 uur: Senegal-Nederland (groep A)

Senegal-Nederland (groep A) 20.00 uur: Verenigde Staten-Wales (groep B)

Engeland-Iran

Scheidsrechter: Raphael Claus (Bra)

Raphael Claus (Bra) Stadion: Khalifa International Stadium in Doha

Sinds de nederlaag in de EK-finale van vorig jaar presteert Engeland ondermaats. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate won in maart voor het laatst. Hierna werd zes keer op rij niet gewonnen door 'The Three Lions'.

Daarentegen verloor Iran in zijn laatste vijftien interlands slechts twee keer. Het Aziatische land plaatste zich overtuigend voor het WK door maar liefst acht van de tien wedstrijden in de beslissende kwalificatiepoule te winnen.

Desondanks werd bondscoach Dragan Skocic afgelopen zomer bedankt voor bewezen diensten. Carlos Queiroz, die tussen 2011 en 2019 al als keuzeheer van Iran fungeerde, staat nu voor de lastige opgave de underdog naar de achtste finales te loodsen.

Queiroz en ook Feyenoord-speler Alireza Jahanbakhsh kregen de laatste tijd tot hun ergernis vooral vragen over de onrust in Iran, waar vrouwen demonstreren voor betere rechten in het streng islamitische land.

Weetje: Volgens Transfermarkt.de heeft Engeland van alle deelnemende landen de selectie met de hoogste waarde. Die bedraagt maar liefst 1,36 miljard euro.

Balans eerdere ontmoetingen: De landen hebben nog niet eerder tegen elkaar gespeeld.

Carlos Queiroz werkte in het seizoen 2003/2004 als hoofdtrainer van Real Madrid. Foto: Getty Images

Senegal-Nederland

Scheidsrechter: Wilton Sampaio (Bra)

Wilton Sampaio (Bra) Stadion: Al Thumama Stadium in Doha

Na ruim acht jaar viert Oranje zijn rentree op het mondiale podium. Tijdens de laatste WK-wedstrijd die de Nederlandse mannen afwerkten, werd Brazilië met 0-3 verslagen in de strijd om het brons in de eindronde van 2014.

Daarna miste Oranje zowel het EK van 2016 als het WK van 2018. Het EK 2020 verliep teleurstellend met een uitschakeling in de achtste finale, wat toenmalig bondscoach Frank de Boer zijn baan kostte. Volgt in Qatar de revanche?

Senegal won begin dit jaar het toernooi om de Afrika Cup en pakte daarmee zijn eerste prijs in de historie. Met spelers als Kalidou Koulibaly en keeper Édouard Mendy heeft bondscoach Aliou Cissé absolute wereldsterren in zijn selectie. Maar door blessureleed ontbreekt de grootste blikvanger: Sadio Mané.

Weetje: Oranje speelde sinds zijn WK-debuut in 1934 precies vijftig duels in de mondiale eindronde. Met 27 zeges, 12 gelijke spelen en 11 nederlagen is de balans positief.

Balans eerdere ontmoetingen: De landen hebben nog niet eerder tegen elkaar gespeeld.

Georginio Wijnaldum is vooralsnog de laatste doelpuntenmaker van Oranje op een WK. Foto: Getty Images

Verenigde Staten-Wales

Scheidsrechter: Abdulrahman Al-Jassim (Qat)

Abdulrahman Al-Jassim (Qat) Stadion: Ahmad Bin Ali Stadium in Ar Rayyan

De Verenigde Staten én Wales maken hun rentree op het wereldkampioenschap. Sinds 1990 was VS altijd actief op het WK, maar in 2018 kwam een einde aan die reeks. Het werd daarna tijd voor een nieuwe lichting: Christian Pulisic, Giovanni Reyna en Sergiño Dest zijn de nieuwe sterren van het Amerikaanse voetbal.

De afwezigheid van Wales op een wereldkampioenschap heeft wat langer geduurd. Het land was in 1958 voor het laatst actief op een WK. De ploeg van bondscoach Rob Page kwalificeerde zich door Oekraïne te verslaan in de finale van de play-offs. Gareth Bale schoot zijn land naar het WK door het enige doelpunt te maken.

Weetje: Gregg Berhalter, de bondscoach van de Verenigde Staten, speelde zes jaar lang in Nederland. De voormalige verdediger kwam in deze periode uit voor FC Zwolle, Sparta Rotterdam en Cambuur.

Balans eerdere ontmoetingen: 1 zege VS, 1 gelijkspel, 0 zeges Wales

Gregg Berhalter in zijn tijd bij Cambuur. Foto: Pro Shots

