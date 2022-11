Het WK-programma van morgen: Qatar en Ecuador openen toernooi

Het aftellen zit erop: Qatar en Ecuador openen zondag de 22e editie van het WK voetbal. De wedstrijd tussen de groepsgenoten van Oranje is het enige duel op de openingsdag van de mondiale eindronde.

WK-programma 20 november

17.00 uur: Qatar-Ecuador (groep A)

Qatar-Ecuador

Scheidsrechter: Daniele Orsato (Ita)

Daniele Orsato (Ita) Stadion: Al Bayt Stadium in Al Khor

Twaalf jaar nadat het al snel omstreden WK is toegekend, staan Qatar en Ecuador tegenover elkaar in de openingswedstrijd. Aanvankelijk zouden Nederland en Senegal het toernooi op 21 november in gang zetten.

De FIFA besloot afgelopen zomer toch niet te breken met de in 2006 ingezette traditie dat de gastheer in actie komt tijdens het eerste duel. Door de openingswedstrijd in de avonduren te houden - in Qatar is het twee uur later dan in Nederland - is er ook ruimte voor een openingsceremonie. De organisatie wil een vuurwerkshow houden en bij daglicht is dat geen optie.

Voor Qatar betekent het duel met Ecuador meteen de vuurdoop op een WK. De ploeg van bondscoach Félix Sánchez legde in 2019 beslag op de Azië Cup, maar presteerde de afgelopen maanden erg wisselend. Ecuador kampt in de aanloop naar het WK vooral met een doelpuntencrisis: in de afgelopen vijf duels scoorde 'La Tri' slechts eenmaal.

Weetje: Qatar wil niet de tweede WK-organisator worden die al in de groepsfase wordt uitgeschakeld. Ondanks een knappe 2-1-zege op Frankrijk had Zuid-Afrika in 2010 die negatieve primeur.

Balans eerdere ontmoetingen: 1 zege Qatar, 1 gelijkspel, 1 zege Ecuador

Zuid-Afrika werd in 2010 als gastheer uitgeschakeld in een poule met Uruguay, Mexico en Frankrijk. Foto: Getty Images

