Deze talenten azen tijdens het WK in Qatar op hun grote doorbraak

We kennen allemaal de geijkte namen als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Kevin De Bruyne, die op dit WK waarschijnlijk weer een hoofdrol opeisen. Maar wie zijn de potentiële nieuwe sterren op het mondiale eindtoernooi? We maken een selectie van de spelers die na 1 januari 2001 zijn geboren.

Xavi Simons (19, Nederland)

De creatieve middenvelder speelde jarenlang in de jeugd van FC Barcelona en kwam via Paris Saint-Germain dit seizoen bij PSV terecht. Bij de Eindhovense club is hij van vaste waarde en valt hij op met zijn doelpunten en assists. Ook noemt bondscoach Louis van Gaal het onbevangen spel een van de redenen om hem te selecteren. Simons, die nog niet uitkwam voor Oranje, kan na Dick Schoenaker de tweede Nederlandse speler worden die zijn interlanddebuut kent op een WK.

Pedri (19, Spanje)

Het negentienjarige wonderkind van FC Barcelona won in 2021 niet voor niets de Golden Boy Award, de prijs voor beste voetballer onder de 21 jaar. De technische middenvelder kwam in september 2020 over van Las Palmas en is sinds zijn debuut bij Barça basisklant in het elftal van trainer Xavi. Pedri is ook bij Spanje niet meer weg te denken uit de basis. Bij het EK van vorig jaar verscheen de technicus bij alle wedstrijden aan de aftrap.

Jude Bellingham (19, Engeland)

De middenvelder van Borussia Dortmund speelde al meer dan 150 officiële duels en is nog altijd pas negentien jaar oud. Bellingham debuteerde op zijn zestiende bij Birmingham City en maakte daar zoveel indruk dat de club na zijn vertrek besloot zijn rugnummer 22 nooit meer te gebruiken. Het moet als inspiratie dienen voor jeugdspelers binnen de club. Bellingham lijkt onder bondscoach Gareth Southgate af te stevenen op een basisplaats.

Gavi (18, Spanje)

'La Masia', de jeugdopleiding van FC Barcelona, leverde vorig jaar met Gavi een nieuwe groeibriljant af. De middenvelder debuteerde op zijn zeventiende en veroverde gelijk de harten van de supporters. Precies 38 dagen later mocht hij zich met zeventien jaar en 62 dagen de jongste debutant ooit noemen bij Spanje. Gavi won eerder dit jaar de Golden Boy Award en volgde daarmee zijn teamgenoot Pedri op.

Gavi debuteerde in het najaar van 2021 voor Spanje in het Nations League-duel tegen Italië. Foto: Getty Images

Jamal Musiala (19, Duitsland)

De multifunctionele speler van Bayern München is hét toptalent van onze oosterburen. Musiala debuteerde op zijn zeventiende voor de ploeg van trainer Julian Nagelsmann en speelde al meer dan honderd duels voor 'Der Rekordmeister'. In het huidige seizoen was de middenvelder al vroeg op schot: hij scoorde in zijn eerste tien wedstrijden zes keer en gaf drie assists. Musiala speelde meerdere jeugdinterlands voor Engeland, maar koos voor een interlandcarrière bij Duitsland.

Youssoufa Moukoko (17, Duitsland)

Met nog nul interlands achter zijn naam is hij een verrassing in de selectie van bondscoach Hansi Flick. De spits van Borussia Dortmund verdiende zijn plek dankzij een uitstekende seizoenstart met zes goals en vier assists in dertien wedstrijden. De jongste debutant en doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga kan ook op dit WK een record pakken. Mocht Moukoko minuten maken dit toernooi, dan wordt hij de jongste WK-speler ooit voor Duitsland.

Eduardo Camavinga (20, Frankrijk)

Op zijn zestiende debuteerde Camavinga voor Stade Rennais en daarmee is hij de jongste debutant ooit voor de club uit Ligue 1. Zijn talent werd opgemerkt door Real Madrid, dat vorig jaar zomer zo'n 30 miljoen euro voor de defensieve middenvelder betaalde. Dit jaar is de viervoudig international overtuigend begonnen bij 'De Koninklijke' en die lijn hoopt hij door te trekken bij Frankrijk.

Nuno Mendes (20, Portugal)

Tussen de absolute wereldsterren van Paris Saint-Germain staat supertalent Nuno Mendes. De linksback kwam vorig jaar over van Sporting CP en speelde in zijn debuutseizoen 37 officiële duels voor PSG. Dat aantal haalden topaanwinsten als Lionel Messi, Sergio Ramos en Gianluigi Donnarumma niet. De pas twintigjarige Mendes is dit seizoen wederom zeker van zijn plek en wordt bij Portugal steevast geselecteerd.

Nuno Mendes speelde tot dusver zestien interlands voor Portugal. Foto: Getty Images

Giovanni Reyna (20, Verenigde Staten)

De in Engeland geboren Amerikaan is hét uithangbord van de Amerikaanse selectie, die na het mislopen van het WK van 2018 flink verjongd werd. Reyna debuteerde op zeventienjarige leeftijd bij Borussia Dortmund, waarmee hij de jongste Amerikaan ooit werd in de Bundesliga. In het nationale elftal staat de aanvallende middenvelder op veertien interlands, waarin hij vier keer scoorde en één assist gaf.

Rodrygo (21, Brazilië)

Brazilië heeft een rijke geschiedenis aan flitsende aanvallers en het is aan Rodrygo om te laten zien dat hij hier tussen hoort. De speler van Real Madrid speelde pas zeven interlands en zat vorig jaar niet altijd bij de selectie van bondscoach Tite. Ondanks de zware concurrentie mag de 21-jarige aanvaller hopen op speelminuten dit WK.

Josko Gvardiol (20, Kroatië)

De verdediger speelt sinds vorig seizoen voor RB Leipzig, dat hem voor 19 miljoen euro overnam van Dinamo Zagreb. Gvardiol veroverde gelijk een basisplek en stond in 46 officiële duels voor Leipzig binnen de lijnen. Naar verluidt staat de centrale verdediger na zijn succesvolle debuutjaar in de Bundesliga op het lijstje van Chelsea. Goedkoop zal de Kroaat niet zijn. Hij heeft nog een contract tot medio 2027 bij 'Die Roten Bullen'.

Takefusa Kubo (21, Japan)

Het Japanse talent verliet zijn thuisland al op tienjarige leeftijd voor FC Barcelona. Kubo maakte veel indruk in Spanje, maar moest vertrekken toen bleek dat Barça bij zijn komst FIFA-regels had overtreden. De aanvaller keerde terug naar Japan, waarna Real Madrid met hem aan de haal ging. De Japanner brak niet door bij 'De Koninklijke' en speelt inmiddels bij Real Sociedad, waar hij doorgaans basisspeler is. Kubo speelde tot dusver negentien interlands voor Japan.

Takefusa Kubo speelde al meer dan tweehonderd duels op professioneel niveau. Foto: Getty Images

Charles De Ketelaere (21, België)

Het talent speelde in de afgelopen jaren 120 duels voor Club Brugge en was hierin 45 keer betrokken bij een doelpunt. AC Milan was afgelopen zomer overtuigd en nam hem voor 35 miljoen euro over, waarmee De Ketelaere de duurste uitgaande transfer ooit werd in België. De Ketelaere kan nog geen geweldige statistieken overleggen sinds zijn overstap naar Milaan en het is voor onze zuiderburen te hopen dat hij zijn vorm snel hervindt. Bij de 'Rode Duivels' kwam de aanvallende middenvelder dusver tot tien interlands, waarin hij één keer trefzeker was.

Kamaldeen Sulemana (20, Ghana)

De aanvaller kwam via Right to Dream, een voetbalschool in Ghana, bij het Deense FC Nordsjaelland terecht. In de twee seizoenen die volgden, maakte hij indruk. Ondanks een mondeling akkoord met Ajax vertrok Sulemana vorig jaar naar Stade Rennais, waar hij vooral als invaller fungeert. De twaalfvoudig international scoorde nog niet voor Ghana, maar het WK is een uitstekend platform om zijn eerste doelpunt voor 'The Black Stars' te maken.

Hannibal Mejbri (19, Tunesië)

De in Frankrijk geboren aanvallende middenvelder speelde voor diverse jeugdelftallen van Manchester United en is dit seizoen gehuurd door Birmingham City. Mejbri hoopt tijdens het WK zijn eerste goal voor zijn land te maken. Een basisplek heeft hij nog niet bij Tunesië, maar wie weet kan de ervaring die hij opdeed bij Birmingham daar verandering in brengen.

Winnaar grootste talent per WK 2018: Kylian Mbappé

2014: Paul Pogba

2010: Thomas Müller

2006: Lukas Podolski

2002: Landon Donovan

1998: Michael Owen

1994: Marc Overmars

Hannibal Mejbri zit met Tunesië in groep D, waarin Frankrijk, Australië en Denemarken de tegenstanders zijn. Foto: Getty Images

Eerder

Aanbevolen artikelen