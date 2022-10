De lijst met spelers die het WK in Qatar moeten missen wordt steeds langer. Bij Oranje staat er al een streep door de namen van Georginio Wijnaldum en Bruno Martins Indi, maar ook andere landen missen belangrijke krachten. Een overzicht.

Georginio Wijnaldum (Nederland): Brak in augustus zijn scheenbeen tijdens een training bij AS Roma en wordt pas in januari weer op het veld verwacht. De 31-jarige middenvelder blijft daardoor op twee eindtoernooien staan met Oranje, na het WK van 2014 en het EK van vorig jaar.

Bruno Martins Indi (Nederland): Keerde afgelopen zomer verrassend terug in de Oranjeselectie van bondscoach Louis van Gaal, onder wie hij basisspeler was tijdens het WK van 2014 in Brazilië. Een tweede WK lonkte, tot hij in september een zware bovenbeenblessure opliep in de topper van AZ tegen Ajax.

Reece James (Engeland): Raakte op 11 oktober geblesseerd aan zijn knie in het Champions League-duel tussen Chelsea en AC Milan en zal ongeveer acht weken nodig hebben om te herstellen. De vijftienvoudig international was onder bondscoach Gareth Southgate een optie voor de rechtsbackpositie.

Boubacar Kamara zit geblesseerd op de grond bij Aston Villa. Boubacar Kamara zit geblesseerd op de grond bij Aston Villa. Foto: Getty Images

N'Golo Kanté (Frankrijk): Tobde sinds medio augustus met een hamstringblessure. De 31-jarige middenvelder van Chelsea leek zich in eerste instantie niet druk te hoeven maken over deelname aan het WK, maar kende in oktober een terugslag en moet het toernooi in Qatar aan zich voorbij laten gaan.

Mike Maignan (Frankrijk): Kampte eerder dit seizoen al met een kuitblessure en raakte onlangs opnieuw geblesseerd aan die kuit. De doelman van AC Milan is bij de nationale ploeg de stand-in achter nummer één Hugo Lloris, maar zal dat in Qatar niet zijn.

Boubacar Kamara (Frankrijk): Debuteerde afgelopen zomer bij Frankrijk na een goed seizoen bij Olympique de Marseille. Ook na zijn transfer naar Aston Villa leek de 22-jarige middenvelder een reële optie voor de Franse WK-selectie, maar door een knieblessure zal dat er niet van komen.

Bouna Sarr op de reservebank bij Bayern München. Bouna Sarr op de reservebank bij Bayern München. Foto: Getty images

Tarik Tissoudali (Marokko): Werd door een sterk seizoen bij KAA Gent ook een belangrijke kracht in het Marokkaanse elftal, tot eind juli het noodlot toesloeg. De 29-jarige aanvaller, oud-speler van Telstar, SC Cambuur, De Graafschap en VVV-Venlo, liep een ernstige kruisbandblessure op waardoor hij het WK mist.

Jesús Corona (Mexico): Halverwege augustus brak de vleugelspeler zijn kuitbeen én scheurde hij zijn enkelbanden af op de training van Sevilla, waardoor hij minimaal vier maanden moet herstellen. De 71-voudig international, oud-speler van FC Twente, speelde in 2018 nog twee wedstrijden voor Mexico op het WK in Rusland.

João Rojas (Ecuador): Mocht hopen op een plek in de definitieve WK-selectie van Ecuador - tegenstander van Nederland in de groepsfase - tot hij zijn kruisband afscheurde. De 25-jarige vleugelspeler van het Mexicaanse CF Monterrey speelde afgelopen maart in het WK-kwalificatieduel met Paraguay zijn voorlopig laatste interland.

Diogo Jota (Portugal): De 25-jarige Liverpool-aanvaller blesseerde zich een maand voor het WK in de kraker tegen Manchester City. Jota moest gewisseld worden, waarop direct gevreesd werd voor zijn aanwezigheid in Qatar. Die angst bleek terecht.

Portugal kan in Qatar niet beschikken over Neto. Portugal kan in Qatar niet beschikken over Neto. Foto: Getty Images

Pedro Neto (Portugal): De 22-jarige Portugees van Wolverhampton Wanderers mocht hopen een plek in de WK-selectie, tot hij geblesseerd raakte aan zijn enkel. De drievoudig international (één doelpunt) moest een operatie ondergaan. Het WK is inmiddels onhaalbaar.

Bouna Sarr (Senegal): Bij Bayern München kwam hij voorlopig toch al niet in de plannen van trainer Julian Nagelsmann voor, maar voor Senegal is zijn afwezigheid wel een groot gemis. De dertigjarige verdediger onderging in september een operatie aan zijn linkerknie waardoor er een streep door het WK komt.

Arthur (Brazilië): De 26-jarige middenvelder van Liverpool liep op de training een blessure aan zijn dijbeen op en heeft een tijdje nodig om daarvan te herstellen. Dat valt hem zwaar. "Het was mijn droom om op het WK te spelen."