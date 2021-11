Oekraïne heeft zich dinsdag geplaatst voor de play-offs met als inzet een ticket voor het WK in Qatar. Dankzij een 0-2-uitzege op Bosnië en Herzegovina werd Finland, dat met dezelfde cijfers onderuitging tegen Frankrijk, gepasseerd in de stand. Wales hield België knap op een gelijkspel: 1-1.

Oekraïne begon met een achterstand van twee punten op Finland aan de laatste speelronde en had het daarom niet meer in eigen hand. De overwinning in Zenica bleek uiteindelijk genoeg om achter Frankrijk als tweede te eindigen in groep D.

Voormalig PSV'er Oleksandr Zinchenko opende na een uur spelen de score tegen het al uitgeschakelde Bosnië. Tien minuten voor tijd zorgde Artem Dovbyk voor de beslissing.

Finland - dat het afgelopen EK heeft gehaald, maar zich nog nooit voor een WK heeft geplaatst - hield lang stand tegen wereldkampioen Frankrijk. Pas in de 66e minuut brak Karim Benzema de ban in Helsinki. Een kwartier voor tijd maakte Kylian Mbappé een einde aan de Finse droom.

Een fraaie goal van Kevin De Bruyne was niet genoeg voor een Belgische zege. Een fraaie goal van Kevin De Bruyne was niet genoeg voor een Belgische zege. Foto: ANP

Tsjechië profiteert van Nations League

In groep E eindigde Wales als tweede door het al geplaatste België in Cardiff op 1-1 te houden. Tsjechië bleef ondanks een 2-0-zege op Estland steken op de derde plaats, maar was net als Wales op basis van de prestaties in de Nations League al zeker van deelname aan de play-offs.

België kwam na een klein kwartier spelen op voorsprong toen Kevin De Bruyne de bal op schitterende wijze in de hoek krulde. Kieffer Moore tekende een kwartier later voor de gelijkmaker, waarna er in de tweede helft weinig meer gebeurde.

Bij Tsjechië tegen Estland vielen de goals juist na de pauze. Jakub Brabec en Jan Sýkora waren trefzeker in Praag. Tsjechië eindigt weliswaar niet bij de beste twee in de groep, maar dwingt net als Oostenrijk (vierde in groep F) via de achterdeur van de Nations League deelname aan de play-offs af.