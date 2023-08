Een van wondergoals van Brugts maakt kans op prijs voor mooiste WK-doelpunt

Oranjespeelster Esmee Brugts kan ondanks de uitschakeling in de kwartfinales van het WK alsnog een prijs winnen. Haar tweede wereldgoal in het met 7-0 gewonnen groepsduel met Vietnam is genomineerd voor de prijs voor het mooiste doelpunt van het WK.

De twintigjarige Brugts was in de groepswedstrijd tegen Vietnam met twee identieke doelpunten de smaakmaker. Twee keer kwam ze vanaf de linkerkant naar binnen en schoot ze van buiten het zestienmetergebied raak met haar rechterbeen.

FC Barcelona maakte dinsdag wereldkundig dat Brugts haar carrière bij de Spaanse grootmacht voortzet. Ze komt transfervrij over van PSV en tekent voor vier jaar bij de Champions League-winnaar van afgelopen seizoen.

Een panel voetbalexperts van de FIFA heeft naast de pegel van Brugts nog negen andere doelpunten genomineerd.

Ook de Australische sterspeelster Sam Kerr maakt kans op de prestigieuze prijs. Zij kreeg in de halve finale tegen Engeland de bal op de middenlijn en schoot van grote afstand raak. De Ierse Kate McCabe maakt kans met haar doelpunt in het groepsduel met Canada (1-0). De Arsenal-speelster draaide de bal vanuit een corner direct in het doel.