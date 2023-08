Spaanse bondsvoorzitter biedt excuses aan voor kus aan Hermoso: 'Ik zat fout'

Delen via E-mail

De Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales heeft maandag zijn excuses aangeboden voor de kus op de mond die hij na de WK-finale gaf aan speelster Jennifer Hermoso. Het moment leidde tot veel ophef in Spanje.

"Ondanks de geweldige relatie die ik met de spelers heb, zat ik fout. Dat moet ik toegeven", zegt Rubiales in een video die door de Spaanse bond naar de media is gestuurd.

Na de gewonnen WK-finale was op tv-beelden te zien dat de 45-jarige Rubiales de twaalf jaar jongere Hermoso tijdens de huldiging eerst innig omhelst. Even laten legt hij zijn handen om het hoofd van de middenvelder en geeft hij haar een kus vol op haar mond.

Hermoso was na het incident niet bepaald te spreken over de kus die ze kreeg. "Ik vond het niet leuk", schreef de oud-speelster van FC Barcelona een paar uur na de finale op sociale media. "Maar wat had ik moeten doen?"