Spaanse minister noemt kus bondsvoorzitter op mond Hermoso seksueel geweld

De Spaanse minister van Gelijkheid, Irene Montero, heeft de kus die bondsvoorzitter Luis Rubiales na de WK-finale aan speelster Jennifer Hermoso gaf, betiteld als "seksueel geweld". De Spaanse voetbalbond heeft na de ontstane ophef getracht de kus in perspectief te plaatsen.

"Het is een vorm van aanranding waar wij als vrouwen elke dag het slachtoffer van zijn en die tot nu toe onzichtbaar was. We moeten het niet normaliseren", schrijft de Spaanse minister op sociale media.

"Als ze dit doen terwijl heel Spanje toekijkt, wat zullen ze privé dan wel allemaal niet doen? Seksueel geweld tegen vrouwen moet stoppen. Alleen een ja is een ja. Toestemming is de sleutel."

Hermoso gaf na het voorval aan dat ze de kus niet kon waarderen. "Ik vond het niet leuk", schreef de 33-jarige oud-speelster van FC Barcelona een paar uur na de finale op sociale media.

Bondsverklaring staat haaks op reactie Hermoso

In een verklaring van de Spaanse bond klonk een heel ander geluid. "Het was een volledig spontaan wederzijds gebaar vanwege de grote vreugde van het winnen van een WK", was daarin de reactie van Hermoso.

"De voorzitter en ik hebben een geweldige relatie. Zijn gedrag tegenover ons allemaal was prima en het was een natuurlijk gebaar van genegenheid en dankbaarheid." Ze zei dat mensen niet "te veel aandacht moeten besteden aan dit gebaar" en voegde eraan toe: "We hebben een WK gewonnen en we zullen ons niet laten afleiden van wat belangrijk is."

Spanje versloeg het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman met 1-0 in de finale. Olga Carmona tekende voor het enige doelpunt in Sydney. Ze hoorde vlak na de wedstrijd dat haar vader was overleden.