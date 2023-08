Pers mild voor Wiegman en Engeland na verloren finale: 'We houden van jullie'

De Engelse media zijn daags na de verloren WK-finale tegen Spanje mild voor bondscoach Sarina Wiegman en haar ploeg. De conclusie is dat Spanje simpelweg beter was.

De wedstrijd in Sydney werd beslist door Olga Carmona, die na een half uur het enige doelpunt maakte. Het was voor Wiegman haar tweede verloren WK-finale; vier jaar geleden ging ze met Oranje ten onder tegen de Verenigde Staten.

"We houden nog steeds van jullie. Zoals in alle goede reisromans was het WK voor Engeland misschien voorbestemd om te eindigen in tranen en bitterzoete herinneringen", schrijft The Guardian.