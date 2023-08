Wiegman en Engeland lopen wereldtitel mis door nipte nederlaag tegen Spanje

Sarina Wiegman is er zondag niet in geslaagd met Engeland de wereldtitel te veroveren. De Europees kampioen boog in de finale in Sydney het hoofd voor het sterkere Spanje: 0-1. Vier jaar geleden ging Wiegman met Nederland eveneens onderuit in de eindstrijd.

De onderhoudende finale werd na 29 minuten opengebroken door Spanje: Olga Carmona vond het doel met een fraai schot. Engeland ontsnapte na rust, toen Jennifer Hermoso een strafschop miste. Maar een gelijkmaker zat er niet in voor de ploeg van Wiegman, die vorig jaar de Europese titel veroverde.

Wiegman had de eerste Nederlandse bondscoach kunnen worden met een titel op het hoogste podium in het voetbal. Eerder verloren Rinus Michels (1974, Nederlandse mannen), Bert van Marwijk (2010, Nederlandse mannen) en Wiegman zelf (2019, Nederlandse vrouwen) de WK-finale.

Spanje is pas het vijfde land op de erelijst van het WK vrouwen. De andere winnaars zijn de Verenigde Staten (vier keer), Duitsland (twee), Noorwegen (één) en Japan (één). Zaterdag legde Zweden beslag op de bronzen medaille door gastland Australië met 2-0 te verslaan. De VS, de winnaar van 2015 en 2019, bleef deze editie steken in de achtste finale door een nederlaag tegen Zweden na een strafschoppenserie.

De eindwinst van Spanje is opvallend, aangezien de ploeg een uiterst onrustige aanloop naar het toernooi kende. Liefst vijftien spelers zegden vorig jaar het vertrouwen op in bondscoach Jorge Vilda. De keuzeheer bleef aan en selecteerde slechts drie van de 'rebellen', die daarvoor hun excuses moesten maken.

Winnaars WK vrouwen: 1991: Verenigde Staten

1995: Noorwegen

1999: Verenigde Staten

2003: Duitsland

2007: Duitsland

2011: Japan

2015: Verenigde Staten

2019: Verenigde Staten

2023: Spanje

Spanje zoekt geduldig naar openingen

Wiegman kon tegen Spanje weer beschikken over de van een schorsing teruggekeerde Lauren James, maar de bondscoach besloot vast te houden aan het team dat in de halve finale met 3-1 won van Australië.

Bij Spanje stond Salma Paralluelo in de basis in plaats van tweevoudig Gouden Bal-winnaar Alexia Putellas, die nog niet haar oude niveau heeft gehaald sinds haar rentree na een kruisbandblessure.

Zoals in de eerdere WK-duels, waaronder de kwartfinale tegen Nederland, nam balbezitmachine Spanje het heft in handen. De ploeg van Vilda zocht geduldig naar een opening. Dat overwicht leverde aanvankelijk weinig mogelijkheden op.

Na een openingsfase die in het teken stond van aftasten kregen beide teams na ruim een kwartier een enorme kans. Eerst trof Lauren Hemp namens Engeland de lat, waarna Alba Redondo aan de andere kant voor een leeg doel miste nadat Paralluelo over de bal had geschoten.

Olga Carmona loopt juichend weg na het maken van de 1-0. Foto: Getty Images

Carmona dompelt Engeland in rouw

Na een klein half uur sloeg Spanje alsnog toe na Engels balverlies. Via Mariona Caldentey belandde de bal bij de mee opgekomen verdediger Carmona, die keeper Mary Earps passeerde met een diagonaal schot: 1-0. In de vrij open finale zorgde het fysiek sterkere Engeland geregeld voor dreiging, maar in de eindfase ontbrak de precisie in de passing.

De Europees kampioen speelde na de onderbreking logischerwijs aanvallender, al werd Spanje zelden aan het wankelen gebracht. Halverwege de tweede helft leek het doek te vallen voor Engeland, toen Spanje een strafschop kreeg wegens hands van Keira Walsh. Keeper Earps hield de 'Lionesses' in de race door de inzet van Hermoso te keren.

Engeland draaide Spanje daarna even de duimschroeven aan. Onder anderen de ingevallen James zette doelverdediger Catalina Coll aan het werk met een pegel. Maar net zo snel ging de Engelse storm weer liggen.