Wiegman kan voor Nederland geschiedenis schrijven in WK-finale

Als Sarina Wiegman zondagmiddag Engeland ten koste van Spanje naar de wereldtitel loodst, is ze de eerste Nederlandse bondscoach die de belangrijkste prijs in het voetbal wint. De 53-jarige Haagse overlegt imponerende statistieken.

Drie Nederlandse trainers stonden eerder in de eindstrijd: Rinus Michels (1974, Nederlandse mannen), Bert van Marwijk (2010, Nederlandse mannen) en Wiegman zelf (2019, Nederlandse vrouwen). Zij moesten allen genoegen nemen met zilver.

Wiegman, die sowieso al de eerste trainer is die met twee verschillende landen de eindstrijd heeft bereikt, is na Even Pellerud (Noorwegen, 1991 en 1995), Norio Sasaki (Japan, 2011 en 2015) en Jill Ellis (Verenigde Staten, 2015 en 2019) de vierde bondscoach met twee WK-finales op een WK vrouwen. Al haar voorgangers zegevierden in minimaal één eindstrijd.

De statistieken van de in 2021 aangetreden Wiegman bij Engeland zijn bijna angstaanjagend goed. De 'Lionesses' zetten liefst 21 van de 23 officiële interlands onder haar leiding in winst om.

Aan die twee remises hield Wiegman alsnog een goed gevoel over, want na strafschoppen trok Engeland aan het langste eind in de Finalissima tegen Brazilië in 2023 en de achtste finale van dit WK tegen Nigeria.

Ongeslagen is de Haagse niet met Engeland, want eerder dit jaar ging een oefenwedstrijd tegen Australië met 2-0 verloren. Woensdag volgde met een 3-1-zege de revanche in de halve finale, waardoor Wiegman opnieuw om wereldgoud mag strijden.

WK krijgt sowieso nieuwe winnaar Zowel Spanje als Engeland won nog nooit het WK vrouwen. Na de Verenigde Staten (vier titels), Duitsland (twee), Noorwegen (één) en Japan (één) krijgt het toernooi een vijfde verschillende winnaar. Het laatste nieuwe land op de erelijst was Japan in 2011.

Spanje won maar drie keer van Engeland

Op basis van de statistieken is Engeland de favoriet: van de zestien vorige ontmoetingen met Spanje won het er zeven. Spanje triomfeerde drie keer en zes duels eindigden onbeslist.

De recentste confrontatie dateert van het EK van vorig jaar, toen Engeland in de kwartfinale met 2-1 won na verlenging. Daarna stoomde de ploeg van Wiegman door naar de Europese titel in eigen land.

De WK-finale tussen Engeland en Spanje begint zondag om 12.00 uur en wordt gespeeld in Sydney.