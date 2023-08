Infantino dolblij over verloop WK: 'Sorry, maar de FIFA had gelijk'

FIFA-president Gianni Infantino denkt dat de wereldvoetbalbond er goed aan heeft gedaan het deelnemersveld van het WK vrouwen van 24 naar 32 teams uit te breiden. De bestuurder trekt die conclusie aan de vooravond van de finale tussen Engeland en Spanje.

"Toen we besloten meer landen uit te nodigen, stonden de critici al klaar", riep Infantino tijdens een bijeenkomst in Sydney in herinnering.

"Althans, degenen die er nog van over zijn, want we hebben steeds minder critici. Er werd geroepen dat ons idee slecht zou uitpakken en dat je uitslagen van 15-0 zou krijgen. Dat zou slecht voor het imago van het vrouwenvoetbal zijn. Sorry, maar de FIFA had gelijk. Zoals wel vaker de afgelopen jaren."

Tijdens dit WK vierden liefst acht landen hun debuut. Nieuweling Marokko stuntte door Duitsland voor te blijven in de groepsfase. Duitsland was niet de enige grootmacht die faalde. Ook olympisch kampioen Canada en Brazilië bleven al in de eerste ronde steken. Wereldkampioen Verenigde Staten struikelde al in de achtste finales.

Volgens Infantino heeft de FIFA onder zijn leiding uitstekend werk verricht voor het vrouwenvoetbal. "Aan de kwalificatie voor het WK 2015 deden 134 landen mee, nu staan er 188 landen vermeld op de FIFA-ranglijst. Steeds meer landen haken aan, omdat er een kans is om je te laten zien op het hoogste podium."

De 53-jarige Zwitser sloeg ook terug naar de criticasters die het geen goed idee vonden om een WK in Australië en Nieuw-Zeeland te organiseren, waar het nu winter is. "Ik kreeg ook te horen dat dit geen voetballanden zouden zijn en dat het WK in een abnormale tijdzone zou plaatsvinden. Maar het heeft gewerkt."

Gianni Infantino bezocht de afgelopen weken veel WK-duels. Foto: AFP

Infantino doet oproep aan televisiezenders

Om die laatste uitspraak te staven, presenteerde Infantino ronkende financiële cijfers. "We hebben tijdens het WK een omzet van 570 miljoen dollar (524 miljoen euro, red.) genoteerd, waarmee we break-even draaien. Geen enkel ander evenement kan tippen aan deze inkomsten, los van uiteraard het WK mannen."

Infantino riep televisiezenders wel op "hun verantwoordelijkheid te nemen". "Ze moeten een eerlijke prijs betalen voor het vrouwenvoetbal." In de aanloop naar het toernooi sprak de bestuurder al zijn ergernis uit over de lage biedingen vanuit Engeland, Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië. De FIFA dreigde zelfs even de rechten helemaal niet te verkopen aan deze landen, maar de zaak liep met een sisser af.

Al tijdens de achtste finales werd duidelijk dat dit het best bezochte WK vrouwen zou worden. Geen kunst, aangezien er nu meer duels dan ooit worden gespeeld. Maar ook het gemiddelde aantal bezoekers per wedstrijd - rond de 29.000 - ligt hoger dan ooit.