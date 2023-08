Wiegman dompelt Australië in rouw met Engeland en haalt historische WK-finale

Sarina Wiegman heeft woensdag met Engeland een historische prestatie geleverd door de WK-finale te bereiken, een primeur voor de 'Lionesses'. De ploeg van de Nederlandse bondscoach kreeg in de halve finale gastland Australië op de knieën: 3-1.

Ella Toone brak na 36 minuten de ban in Sydney, waardoor Engeland met 1-0 ging rusten. Vrijwel vanuit niets maakte Sam Kerr in de 63e minuut gelijk met een heerlijk doelpunt, maar de Europees kampioen sloeg via Lauren Hemp terug.

De 23-jarige aanvaller van Manchester City zorgde twintig minuten voor tijd voor de 2-1, waarna Alessia Russo de Australische WK-droom uiteen deed spatten met de derde Engelse treffer.

In de finale van zondag wacht Engeland een duel met Spanje, dat dinsdag Zweden versloeg met 2-1. Wiegman is de eerste bondscoach die met twee verschillende landen de WK-finale heeft bereikt, inclusief de mondiale eindtoernooien bij de mannen. Vier jaar geleden verloor de Haagse met Nederland in de eindstrijd van de Verenigde Staten.

Wiegman begon op 1 september 2021 als bondscoach van Engeland. Ze werd vorig jaar al onsterfelijk door het EK in eigen land te winnen. Nu is ze de eerste bondscoach die een Engelse nationale ploeg naar een WK-finale heeft geloodst sinds Alf Ramsey bij de mannen in 1966. Destijds rekenden 'The Three Lions' in de eindstrijd af met West-Duitsland: 4-2, na verlenging.

De conduitestaat van Wiegman op EK's en WK's is indrukwekkend, zie het kader onderaan. Ze verloor sinds het EK van 2017 alleen de WK-finale van 2019.

Lauren Hemp loopt juichend weg na de 2-1 van Engeland. Foto: Getty Images

Australië komt knap terug, maar verliest alsnog

Bij Australië stond Kerr voor het eerst dit WK aan de aftrap. De sterspeler, die vlak voor het toernooi een blessure opliep, werd in de eerste helft zelden in stelling gebracht, vooral door de uitstekende defensieve organisatie bij Engeland.

Zoals verwacht plooide Australië terug: het gastland liet het initiatief aan de 'Lionesses', die al in de negende minuut via Georgia Stanway op voorsprong hadden kunnen komen. De aanvallende middenvelder miste na een goede loopactie oog in oog met keeper Mackenzie Arnold. In de 36e minuut was het wél raak. Toone knalde fraai raak na uitstekend voorbereidend werk van Russo in de kleine ruimte.

Voor Engeland leek er daarna geen vuiltje aan de lucht, maar na 63 minuten stond het plotseling gelijk. Na Engels balverlies kreeg Kerr de bal. De spits van Chelsea leek nog even door te kunnen lopen, maar besloot in plaats daarvan uit te halen. Haar schot belandde in de bovenhoek van het doel, tot uitzinnige vreugde van het publiek.

Engeland voerde de druk op en dat leidde al snel tot een nieuwe voorsprong. De Australische defensie beoordeelde een lange bal van Millie Bright totaal verkeerd, waarna Hemp er als de kippen bij was om de 2-1 aan te tekenen.

Australië hanteerde hierna een 'alles-of-nietstactiek', waarbij met name Kerr enkele aardige mogelijkheden onbenut liet. Vlak voor tijd velde Russo het vonnis over het gastland door toe te slaan na een counter: 3-1.

Wiegman ziet geschorste James terugkeren

De finale tussen Engeland en Spanje begint zondag om 12.00 uur Nederlandse tijd en wordt afgewerkt in Sydney. Voor Australië wacht zaterdag de strijd om het brons tegen Zweden.

De WK-winnaar treedt in de voetsporen van de Verenigde Staten, de wereldkampioen van 2015 en 2019. VS werd dit jaar al in de achtste finale uitgeschakeld na een verloren strafschoppenserie tegen Zweden.

Wiegman kan tegen Spanje weer een beroep doen op sterkhouder Lauren James, die voor twee duels werd geschorst voor haar rode kaart in de achtste finale tegen Nigeria.