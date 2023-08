Wiegman ziet Engeland niet als favoriet in halve finale WK: 'Zij spelen thuis'

Bondscoach Sarina Wiegman ziet de Engelse voetbalsters niet als favoriet voor de halve finale tegen Australië op het WK. De Haagse denkt dat het gastland woensdag voordeel kan halen uit de steun van de bijna 75.000 fans in Sydney.

"Ik denk niet dat zij de underdogs zijn", zei Wiegman over Australië. "Zij spelen thuis en het stadion zal goedgevuld zijn."

De 53-jarige bondscoach verwacht hoe dan ook "een heel spannende" strijd. "Australië is net als wij in het toernooi gegroeid. Dus ik denk dat het erg aan elkaar gewaagd zal zijn. We verwachten een heel sterke tegenstander."

Bij Australië lijkt Wiegman vooral rekening te moeten houden met Sam Kerr, mocht ze fit genoeg zijn. De 29-jarige aanvaller maakte de afgelopen drie seizoenen in de Premier League maar liefst 54 doelpunten in 67 wedstrijden voor Chelsea.

"Ze is een heel goede speelster, maar Australië is meer dan alleen Sam Kerr", stelde Wiegman. "Ze is gevaarlijk, maar het gaat om de teamprestatie. Ze zou kunnen starten of op de bank kunnen beginnen. Dat is de situatie."

Sarina Wiegman en de Engelse voetbalsters tijdens een training. Foto: Getty Images

Wiegman kan eerste bondscoach worden die met twee landen WK-finale haalt

Volgens Wiegman zijn haar speelsters topfit uit de kwartfinale tegen Colombia gekomen, maar de Nederlandse kan tegen Australië niet over Lauren James beschikken. De aanvaller zit haar laatste wedstrijd schorsing uit na haar rode kaart in de achtste finale tegen Nigeria.

Wiegman kan de eerste bondscoach worden die met twee landen de WK-finale haalt. Vier jaar geleden verloor ze met de Oranjevrouwen de eindstrijd tegen de Verenigde Staten (2-0).