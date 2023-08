Zweden woedend na mislopen WK-finale: 'Kon niet met scheidsrechter praten'

De Zweedse voetbalsters zijn na het mislopen van de WK-finale niet te spreken over scheidsrechter Edina Alves Batista. Volgens de Scandinavische vrouwen viel niet met de Braziliaanse arbiter te praten tijdens en na de verloren halve eindstrijd tegen Spanje (2-1).

"Ik vind dat je in verschillende situaties met de scheidsrechter moet kunnen praten. Maar dat ging nu niet", foeterde rechtsback Nathalie Björn tegenover de Zweedse krant Aftonbladet. "Het is achteraf natuurlijk makkelijk praten, maar ik denk dat het had geholpen."

De woede heeft vooral te maken met een moment in de absolute slotfase. In de laatste minuut van de blessuretijd dacht Zweden een corner te krijgen, maar Lina Hurtig werd bestraft voor een duw.

Na het laatste fluitsignaal haalden de Zweedse speelsters daarom verhaal bij Alves Batista, maar de scheidsrechter zei niets. "Ik vroeg haar waarom ze geen antwoord kon geven, maar ze glimlachte alleen en keek naar me. Het voelde als een trap terwijl je op de grond ligt."

De Zweedse speelsters protesteren tegen een besluit van scheidsrechter Edina Alves Batista. Foto: Getty Images

'Had het idee dat ze tegen ons floot omdat we groter waren'

Ook aanvoerder Kosovare Asllani had geen goed woord over voor de communicatie van Alves Batista. "Ik probeerde in het Engels tegen haar te praten, maar ik had niet het gevoel dat ik antwoord kreeg."

Hurtig was vooral ontevreden over een aantal situaties met vrije trappen in de slotfase. "Ze floot op een zeer laag niveau. Ik had het idee dat ze telkens tegen ons floot omdat we groter en sterker waren."