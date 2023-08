Spaanse voetbalsters vol emotie na 'historische' dag: 'Dit team kan alles aan'

De Spaanse voetbalsters zijn behoorlijk geëmotioneerd na het bereiken van de WK-finale. De bedwinger van Oranje was dinsdag in de halve eindstrijd met 2-1 te sterk voor Zweden.

"Dit is ongelooflijk en indrukwekkend. We staan gewoon in de finale", jubelde Jennifer Hermoso na afloop van de wedstrijd in Auckland. "Dit gaan we nooit meer vergeten."

Spanje kwam in een knotsgekke slotfase pas negen minuten voor tijd op voorsprong via Salma Paralluelo. Twee minuten voor tijd bracht Rebecka Blomqvist Zweden langszij. Een verlenging leek in de maak, maar vervolgens leidde Olga Carmona haar land alsnog naar de winst.

"Het zorgde voor een hoop emotie, net als in de vorige wedstrijd", vertelde Paralluelo. "Het was een zeer lastige wedstrijd. Dat tegendoelpunt was een domper, maar we hadden nog een comeback in huis. Dit team kan alles aan."

Carmona moest na het bereiken van de WK-finale zoeken naar woorden. "Ik ben sprakeloos. We speelden een zeer goede wedstrijd en domineerden bij vlagen. Het was een episch einde. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt in het voetbal."

Vreugde bij Olga Carmona en Spanje na het bereiken van de WK-finale. Foto: AP

'Met passie en magie hebben we weer gewonnen'

Spanje speelt zondag in de finale in Sydney tegen gastland Australië of het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman. Die twee landen staan woensdag om 12.00 uur (Nederlandse tijd) tegenover elkaar in Sydney.

Bondscoach Jorge Vilda sprak van een "historische dag". "Met passie en magie hebben we weer gewonnen. Ik ben immens blij."