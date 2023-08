Oranjebeul Spanje bereikt WK-finale na knotsgekke slotfase tegen Zweden

De Spaanse voetbalsters hebben zich dinsdag in Auckland voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de finale van het WK. De bedwinger van de Oranjevrouwen versloeg in de halve eindstrijd Zweden na een hectische slotfase met 2-1.

Salma Paralluelo opende pas negen minuten voor tijd de score voor Spanje. De invaller, die ook al de beslissende treffer tegen Oranje maakte, vond negen minuten voor tijd het doel.

Rebecka Blomqvist zorgde twee minuten voor tijd voor de gelijkmaker, maar in de slotfase bezorgde Olga Carmona de Spaanse vrouwen alsnog de overwinning.

Spanje was afgelopen vrijdag verantwoordelijk voor de uitschakeling van Nederland. De ploeg van bondscoach Andries Jonker verloor in de kwartfinales na verlenging met 2-1. Zweden verraste in de achtste finales titelverdediger de Verenigde Staten via penalty's.

Zondag neemt Spanje het in de finale in Sydney op tegen Australië of Engeland. Het gastland en de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman staan woensdag tegenover elkaar in de andere halve eindstrijd. Die begint om 12.00 uur (Nederlandse tijd) in Sydney.

Zweden vlak voor rust dicht bij openingstreffer

In het volgepakte Eden Park begon Spanje sterk aan de wedstrijd en dat resulteerde al snel in kleine kansen. In de twaalfde minuut zorgde Alba Redondo met een kopbal voor het eerste gevaar, maar Amanda Ilestedt hield haar doel schoon.

Spanje bleef daarna aandringen en was een aantal keren dicht bij de openingstreffer. Zo ging een afstandsschot van Carmona net naast en kon Jenifer Hermoso net niet koppen na een goede pass van Aitana Bonmatí.

Zweden kwam er lange tijd nauwelijks aan te pas, maar kreeg vlak voor rust opeens de grootste kans van de wedstrijd. Na matig uitverdedigen van Spanje kon Fridolina Rolfö van dichtbij uithalen, maar Catalina Coll hield haar met een knappe redding van scoren af.

Paralluelo brengt Spanje in slotfase op voorsprong

Na rust waren de eerste kansjes voor Zweden, maar kwam Spanje daarna weer beter in de wedstrijd. Dat leidde twintig minuten voor tijd tot de grootste kans van de wedstrijd. Redondo miste tot tweemaal toe, de laatste keer al zittend.

Het spel golfde op en neer, maar een doelpunt bleef lange tijd uit. Tot de 81e minuut, waarin Paralluelo tot scoren kwam. De negentienjarige aanvaller van FC Barcelona, die kort na rust in het veld kwam voor de onzichtbare Alexia Putellas, schoot van dichtbij raak na matig verdedigen van Zweden.