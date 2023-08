Engeland van Wiegman haalt halve finales WK en beëindigt opmars Colombia

Sarina Wiegman heeft zich zaterdag met Engeland geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. De Europees kampioen knokte zich tegen Colombia terug van een 0-1-achterstand: 2-1.

Met Ella Toone op de plaats van de geschorste smaakmaker Lauren James probeerde Engeland het heft in handen te nemen. De Europees kampioen moest wel beducht zijn op uitbraken van de snelle en technisch vaardige Linda Caicedo.

Zonder dat er extreem veel gebeurde voor beide doelen, stevende de wedstrijd af op de rust. In de 44e minuut kwam de 0-1 van Leicy Santos letterlijk uit de lucht vallen. De spelmaker verraste keeper Mary Earps met een hoog schot.

Dankzij een blunder van Earps' collega-sluitpost Catalina Pérez kwam Engeland nog voor rust langszij. De Colombiaanse grabbelde, waarna het voor Lauren Hemp een koud kunstje was om de 1-1 te maken.

Na de hervatting controleerde Engeland de wedstrijd, al bleef een kansenregen uit. De Europees kampioen toonde zich wel effectief, want bij een van de weinige mogelijkheden was het raak via Alessia Russo. De 24-jarige aanvaller van Arsenal trof na 63 minuten doel met een diagonaal schot nadat ze zich knap had ontworsteld aan haar opponent.

Colombia, dat eerder dit toernooi onder meer stuntte tegen Duitsland, slaagde er nauwelijks nog in Engeland aan het wankelen te brengen. De nummer 25 van de FIFA-ranglijst combineerde naar hartenlust, maar dwong weinig mogelijkheden af. Engeland gaf ook veel minder ruimte weg dan in de zo moeizame zege - na strafschoppen - op Nigeria in de achtste finales.

Sarina Wiegman mag het in de halve finales opnemen tegen gastland Australië. Foto: Getty Images

Tweede halve finale op rij voor Wiegman

Voor Wiegman betekent het haar tweede achtereenvolgende halve finale op een WK. Vier jaar geleden won de Haagse in dat stadium van het toernooi met Oranje van Zweden, waarna de Verenigde Staten te sterk bleken in de eindstrijd.

In de halve finales van deze editie neemt Engeland het woensdag om 12.00 uur Nederlandse tijd op tegen gastland Australië, dat eerder op de dag Frankrijk uitschakelde na een bloedstollende strafschoppenserie. Dinsdag staan Oranjebedwinger Spanje en Zweden tegenover elkaar in de strijd om het andere finaleticket. De eindstrijd van het WK is volgende week zondag.

Foto: NU.nl