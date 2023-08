Gastland Australië bereikt halve finale WK na zinderende strafschoppenserie

Australië is zaterdag in een memorabele wedstrijd doorgedrongen tot de halve finale van het WK in eigen land en Nieuw-Zeeland. De formatie van bondscoach Tony Gustafsson rekende na strafschoppen (7-6) af met Frankrijk nadat er niet werd gescoord in de reguliere speeltijd.

Voor Australië betekent de prestatie een primeur: nooit eerder schopten de 'Matildas' het tot de laatste vier op een mondiale eindronde.

De strafschoppenserie in Brisbane zal niet snel worden vergeten, ook omdat de Franse bondscoach Hervé Renard vlak voor het begin van de reeks keeper Pauline wisselde voor Solène Durand, die pas haar derde interland afwerkte. Deze tactiek, die Louis van Gaal in 2014 toepaste tijdens het WK-duel tussen Oranje en Costa Rica met Tim Krul in een absolute hoofdrol, leverde geen succes op.

Liefst twintig penalty's werden genomen in een bloedstollende reeks: Frankrijk faalde vier keer, Australië driemaal. Nadat nota bene keeper Mackenzie Arnold en Clare Hunt een 'matchpoint' hadden verzuimd te verzilveren, sloeg Cortnee Vine wél toe namens het gastland.

Australië treft woensdag in de halve finale de winnaar van de ontmoeting tussen Engeland en Colombia, die later op zaterdag tegenover elkaar staan. De andere halve eindstrijd wordt betwist tussen Spanje, de bedwinger van Nederland, en Zweden.

Beste kansen zijn voor Australië

Niet alleen in de penaltyreeks, maar ook in de reguliere speeltijd was er bijna geen krachtsverschil tussen Australië en Frankrijk.

'Les Bleues' koesterden in de beginfase een overwicht, maar het was niet zo dat de Australische keeper Arnold enorm veel reddingen hoefde te verrichten. De grootste mogelijkheid in de eerste helft was juist voor de medeorganisator. Mary Fowler leek te scoren, maar verdediger Elisa de Almeida bracht op de lijn redding.

Het tempo lag voor rust extreem hoog en ook in de tweede helft golfde het spel op en neer. De invalbeurt van Sam Kerr maakte veel los bij het publiek in Brisbane. De sterspeler liep vlak voor het toernooi een kuitblessure op en maakte pas in de achtste finale tegen Denemarken haar rentree.

Mede dankzij acties van Kerr stichtte Australië in de tweede helft het meeste gevaar, waar Frankrijk speldenprikjes uitdeelde via Kadidiatou Diani. In het eerste bedrijf van de verlenging leek de ploeg van bondscoach Renard op voorsprong te komen door een eigen goal van Alanna Kennedy, maar de arbitrage oordeelde dat de Australische werd geduwd door Wendie Renard.

Ondanks kansen over en weer moest een strafschoppenserie de beslissing forceren. Tot groot enthousiasme van de fans in Brisbane maakte Australië daarin nipt het verschil.