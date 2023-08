Jonker vindt dat VAR in de fout ging bij penaltymoment rond Beerensteyn

Andries Jonker vindt dat de VAR in de fout is gegaan in de verloren kwartfinale van Oranje tegen Spanje ( 1-2 ). Volgens de bondscoach had de VAR scheidsrechter Stéphanie Frappart niet naar de kant moeten roepen bij het penaltymoment rond Lineth Beerensteyn.

Beerensteyn kwam na een uur spelen bij een 0-0-stand oog in oog te staan met keeper Catalina Coll, maar tot een poging kwam ze niet. De spits kreeg een duwtje in haar rug van verdediger Irene Paredes en ging naar de grond. Scheidsrechter Frappart wees vervolgens naar de stip.

De VAR, Tatiana Guzmán uit Nicaragua, dacht daar anders over en riep Frappart vervolgens naar de kant om de beelden te bekijken. Daarna draaide de warrig fluitende Frappart haar beslissing terug, tot woede van Beerensteyn. Een kwartier later kreeg Spanje wel een penalty na hands van Stefanie van der Gragt.

Beerensteyn vond na afloop dat de arbitrage een verkeerde beslissing had genomen en kreeg daarin bijval van Jonker. "Ik heb het op het veld maar één keer kunnen zien. Ik dacht dat ze het op het veld fout deed. Ik vond het geen penalty. Maar ik heb het moment net 27 keer in de herhaling gezien en ik denk dat de VAR het verkeerd heeft gedaan."

Voelde Jonker zich niet bestolen? "Ik kan wel stevige teksten gaan roepen, maar mensen maken fouten en ik denk dat dit fout was", was het enige wat hij wilde zeggen. "Dat doet niks af aan de overwinning van Spanje. Die is verdiend."

Lineth Beerensteyn kreeg uiteindelijk geen penalty na een duwtje van Irene Paredes. Foto: Getty Images

'Als het er ooit in zat, was het nu'

Jonker erkende dat Oranje voor rust niet zichzelf was. Nederland werd een helft lang van het kastje naar de muur gespeeld en schoot geen één keer op doel. "Er waren een paar die niet vrijuit voetbalden", zei de bondscoach, zonder namen te noemen, behalve Esmee Brugts ("die liep lekker te voetballen").

"Dat moet je nou juist wel doen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan in een kwartfinale van een WK. Dat moet je van je af gooien, anders kan je niet meedoen. We kunnen ook niet anders, voetballen is ons wapen. In de tweede helft zag ik wel de aanvallen zoals we eerder dit WK hebben laten zien."

Jonker baalde als een stekker van de gemiste kansen van Beerensteyn in de tweede helft van de verlenging. "Op dat moment hadden we het moeten doen. Ik heb daarom gemengde gevoelens. Er is enorme teleurstelling. Als het er ooit in zat, was het nu wel geweest."