Zweden treft Oranjebeul Spanje in halve finales na moeizame zege op Japan

De Zweedse voetbalsters hebben zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Peter Gerhardsson was met 1-2 te sterk voor Japan en treft nu Spanje, dat eerder op de dag Oranje uitschakelde (2-1).

Amanda Ilestedt opende de score in het Eden Park stadion in Auckland. Uit een hoekschop bleef de bal na een scrimmage voor het doel van de Japanse Ayaka Yamashita liggen, waarna de Zweedse topscorer er als de kippen bij was om haar vierde doelpunt van het WK te maken.

Japan kon op slag van rust nog opgelucht ademhalen toen aanvoerder Kosovare Asllani vanaf 16 meter de paal raakte. Vijf minuten na rust verdubbelde Filippa Angeldalde alsnog de marge. Na een ongelukkige handsbal van Fuka Nagano ging de bal na ingrijpen van de VAR op de stip: 0-2.

Tot de zeventigste minuut kwam Japan nauwelijks in de buurt van het doel van keeper Zecira Musovic. Totdat de bal na een fraaie aanval van de Japanse ploeg op de stip ging. De knullige overtreding van invaller Madelen Janogy kwam Zweden niet duur te staan. Riko Ueki miste vanaf 11 meter.

In de 87e minuut bracht invaller Honoka Hayashi de spanning terug. Na een onoplettendheid van de Zweedse achterhoede schoot de middenvelder raak. In een zenuwslopende slotfase was Japan nog dicht bij de gelijkmaker, maar een doelpunt van de ploeg van bondscoach Futoshi Ikeda bleef uit.

Zweden neemt het dinsdag om 10.00 uur in de halve finales op tegen Spanje, dat vrijdag na verlening met 2-1 te sterk was voor Oranje. De finale is op 20 augustus in Sydney.